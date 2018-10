Eulen nach Europa

Augsburg. Die bei der Universität Augsburg beheimateten »Augsburg Owls« konnten sich am vergangenen Wochenende in Karlsruhe für den European Quidditch Cup (EQC) 2019 qualifizieren. Die zwanzig besten Quidditch­teams Deutschlands stritten sich um die acht zu vergebenden deutschen EQC-Startplätze. Die Augsburger sind als Außenseiter in das Qualifizierungsturnier gestartet, da sie bei der deutschen Meisterschaft im Juni über einen enttäuschenden 21. Platz nicht hinausgekommen sind und in der Bayernliga nur den dritten Platz belegten. Jetzt freuen sich die Studierenden der Uni Augsburg nicht wie Bolle, sondern eher wie Hermine Granger über die gelungene Quali. (upd/jW)