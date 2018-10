Kerbers letzte Chance

Singapur. Karolina Pliskova hat bei den WTA Finals in Singapur als erste Tennisspielerin das Halbfinale erreicht. Die 26jährige setzte sich am Donnerstag in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Petra Kvitova mit 6:3, 6:4 durch. Kvitova ist nach der dritten Niederlage dagegen ausgeschieden. Angelique Kerber hat heute in ihrem letzten Gruppenspiel gegen ­Sloane Stephens noch die Chance, die Vorschlussrunde zu erreichen. Die Weltranglisten-Zweite hatte am Mittwoch gegen US-Open-Champion Naomi Osaka ihren ersten Sieg gefeiert. (dpa/jW)