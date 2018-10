Doha. Das russische Team hat zum Auftakt der Turn-Weltmeisterschaften in Doha die ersten Glanzpunkte gesetzt. Die Riege des Olympia-Zweiten übernahm nach dem ersten von zehn Durchgängen in der Team-Qualifikation die klare Führung vor Frankreich. Bester Mehrkämpfer war Nikita Nagorni. Die durch Verletzungsprobleme gehandicapte deutsche Männer-Riege turnt erst heute in der achten Gruppe der Qualifikation. (dpa/jW)