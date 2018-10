Unsensibles Angebot

Einfahrt am Münchner U-Bahnhof Marienplatz (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG hat einer jungen Frau, die in der U-Bahn von deren Fahrer vergewaltigt worden war, eine kostenlose Sonderfahrt mit der Straßenbahn angeboten – quasi als Entschädigung – und sich nach scharfer Kritik dafür entschuldigt. Der 58jährige Täter ist nach MVG-Angaben nicht mehr in dem Unternehmen beschäftigt. Nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur wurde er am Mittwoch vom Amtsgericht München zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Außerdem muss er der Nebenklägerin ein Schmerzensgeld von 5.000 Euro zahlen. Sie war Mitte Juni in einer Münchner U-Bahn eingeschlafen und an der Endhaltestelle nicht ausgestiegen. In der öffentlich nicht zugänglichen Wendeanlage der U-Bahn hatte der Mann die 18jährige begrapscht und vergewaltigt.

Nach einem Bericht des Bayerischen Rundfunks vom Mittwoch entschuldigte sich die MVG nach scharfer Kritik für ihr Angebot: »Der Vorschlag einer Trambahnsonderfahrt war unangemessen, und dafür können wir uns nur entschuldigen. Das Ganze war natürlich gut gemeint und schlecht ausgeführt. Wir wollten uns melden, wir wollten zeigen, dass uns so ein Fall nicht egal ist, wir wollten unsere Anteilnahme hier ausdrücken«, sagte MVG-Sprecher Matthias Korte.

Die Anwältin des Opfers, Ruth Beer, sagte dem Sender: »Als sie mir das zum ersten Mal berichtet hat, was ihr da angeboten wurde, war sie wirklich den Tränen nahe respektive hat sogar geweint und war einfach fassungslos, weil es einfach eine Verhöhnung dessen war, was ihr da passiert ist. Ich glaube, dass einfache Worte wie ›Es tut uns leid‹ meiner Mandantin geholfen hätten oder eben gar keine Reaktion. Aber wenn eine Reaktion, dann ein sensibleres Vorgehen auf jeden Fall.« (dpa/jW)