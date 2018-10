Ebenen der Ungleichheit

Die Neoliberale Hillary Clinton (rechts) mit der Sängerin Katy Perry bei einer PR-Tour in Iowa (2015) Foto: Scott Morgan/REUTERS/File Photo

Einen Überblick über die Geschichte des deutschen Feminismus von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart vermittelt die US-amerikanische Soziologin Myra Marx Ferree in ihrem Buch »Feminismen. Die deutsche Frauenbewegung in globaler Perspektive«. Dabei ordnet sie die Bewegung in ihren historischen und politischen Kontext ein und zeigt globale Zusammenhänge und Unterschiede auf. Zum Vergleich zieht sie hauptsächlich den US-amerikanischen Feminismus heran. Dass Ferree als Amerikanerin mit einer gewissen Distanz über den deutschen Feminismus schreibt, scheint ihrem Unterfangen zugute zu kommen. Sie stellt immer die Frage, warum zu einem bestimmten Zeitpunkt spezifische Forderungen aufkamen und unter welchen Umstände sie durchgesetzt werden konnten. Diese Dynamiken analysiert Ferree mit erfrischender Klarheit.

Sie beschreibt über mehrere Kapitel, wie sich der deutsche Feminismus Schritt für Schritt über den autonomen Feminismus und die Frauenprojektbewegung hin zu einem Feminismus entwickelte, der mit und in staatlichen Institutionen für die Gleichstellung der Frau zu arbeiten versucht. Sie geht ausführlich auf die unterschiedlichen Feminismen in Ost und West während der deutschen Teilung ein – und auf die Rückschläge, die vor allem ostdeutsche Frauen durch die Wiedervereinigung hinnehmen mussten. Sie stellt die Frage, weshalb die Theorien der US-Philosophin Judith Butler von deutschen Feministinnen so begeistert aufgegriffen wurden. Dabei analysiert sie die Konfliktlinien zwischen modernen, akademisch geprägten Ansätzen, die sich auf Geschlechterverhältnisse und Diversität konzentrieren, und einem Feminismus, der ausdrücklich für die Interessen der Frauen kämpft.

Um die Unterschiede zwischen deutschen und nordamerikanischen Entwicklungen auf diesem Gebiet zu verstehen, betrachtet Ferree die grundsätzliche Verfasstheit der Staaten. Die USA bezeichnet sie als traditionell liberalen Staat, der gleiche individuelle Freiheitsrechte und wirtschaftliche Teilhabe für alle Bürgerinnen und Bürger propagiert. Deutschland hingegen verbinde konservative patriarchale Autorität mit sozialdemokratischen Gerechtigkeitsidealen zu einem Wohlfahrtsstaat, der vor allem den Schutz der Familie und die Reproduktion der Nation als seine Aufgabe versteht.

Es sei für deutsche Feministinnen lange nicht möglich gewesen, liberale Forderungen nach Selbstbestimmung und gleichen Rechten durchzusetzen, da der Staat sie als Ehefrauen und Mütter betrachtet und seiner Reproduktionspolitik unterworfen habe. Das habe sich inzwischen geändert. Die deutsche Sozialpolitik unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) betrachtet Ferree einerseits als frauenfreundlichste aller Zeiten: Sie sei auf das EU-Ideal der gemeinsamen Verantwortungsübernahme von Frauen und Männern ausgerichtet und propagiere ein individualistisches und egalitäres, also klassisch liberales Familienmodell. Allerdings seien diese Erfolge nicht einer feministischen Agenda der Regierung geschuldet, sondern ihren Bemühungen, Frauen als Arbeitskräfte verfügbar zu machen und dem Geburtenrückgang zu begegnen. Es handle sich also um eine Instrumentalisierung von Frauen für die Interessen des Staates und nicht um ihre Selbstermächtigung.

Ein gravierender Unterschied zwischen deutschen und US-amerikanischen Feminismusansätzen wird in Ferrees Anknüpfung an Intersektionalitätstheorien deutlich. Sie zeigt auf, dass deren zentrale Kategorien Klasse, »Rasse« und Geschlecht im deutschen Kontext anders gewichtet werden als in den USA. Dort werden »Rasse« und Geschlecht schon lange als vergleichbar angesehen und feministisch-antirassistische Bündnisse als normal, während der Klassenaspekt meist ausgeblendet wird. In Deutschland hingegen ist schon das Sprechen von »Rasse« aufgrund der Nazivergangenheit problematisch. Statt dessen wird Geschlecht analog zu Klasse als grundlegende, strukturelle Ungleichheit begriffen, was ein Anknüpfen des Feminismus an sozialistische Theorien und linke Bewegungen ermöglichte.

Ferree kritisiert, dass durch die Tabuisierung des Begriffs »Rasse« gesellschaftliche Konflikte in Deutschland und Europa nicht adäquat benannt würden. So fände in aktuellen gesellschaftlichen Diskursen über muslimische Migranten eine Rassifizierung von Religion statt, die trotz wichtiger Unterschiede denkwürdige Parallelen zur Rassifizierung der jüdischen Religion durch die Nazis aufweise. Leider untermauert Ferree diese durchaus diskussionswürdige These nicht ausführlich.

Ihre damit einhergehende Kritik am deutschen Feminismus ist jedoch stichhaltig. Demnach wird die Stigmatisierung von muslimischen Zuwanderern von feministischer Seite oft unterstützt, weil der Islam grundsätzlich als frauenfeindlich angesehen wird. Absurderweise würden dadurch gerade muslimische Frauen marginalisiert, indem Kopftuchverbote sie – anders als strenggläubige muslimische Männer – vom Staatsdienst oder anderen öffentlichen Positionen ausschlössen. Muslimische Frauen würden von vielen deutschen Feministinnen nicht als selbstständige Akteurinnen wahrgenommen, sondern als Opfer ihrer patriarchalischen Kultur. Hier zeige sich, dass es dem deutschen Feminismus immer noch an Diversität mangle. Die kollektive Identität als Frauen habe nach wie vor Priorität.

Auch die aktuellen Entwicklungen in den USA sieht Ferree mit großer Besorgnis. Dort erleben traditionelle patriarchalische Familienwerte ein Comeback, verbunden mit der Abwertung von Frauen und Homosexuellen sowie einem Wiedererstarken des Rassismus. Als Problem für den amerikanischen Feminismus identifiziert Ferree das Ausblenden von Klasseninteressen und die fehlende strukturelle Analyse der ökonomischen Ungleichheit. Derartige Ansätze gelten dort immer noch als radikal und werden im politischen Diskurs tabuisiert. Eine Klassenanalyse wäre aber Ferree zufolge dringend nötig, damit die feministische Theorie in der Praxis intersektionell funktionieren kann.

Am Ende bleibt das Zitat im Gedächtnis: »Weder Staaten noch Märkte befreien die Frauen«. Die von Ferree gezeichnete Geschichte des deutschen Feminismus kann als Erfolgsgeschichte gelesen werden, aber keineswegs als abgeschlossen. Vor allem wird deutlich, dass die feministische Bewegung von einer Internationalisierung und Diversifizierung nur profitieren kann.