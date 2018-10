Foto: Kurt Desplenter/BELGA/dpa

Ein 18 Meter langer Finnwal ist an der belgischen Küste gestrandet. Der tote Meeressäuger sei am Donnerstag morgen am Strand der kleinen Gemeinde De Haan im Norden Belgiens angeschwemmt worden. Experten hatten den Kadaver zuvor bereits entdeckt, als er in der Nordsee in Richtung Küste getrieben war. Die Todesursache ist bislang unklar. Noch vor Ort begannen Forscher mit der Autopsie des Tieres. Teile des Wals wurden zur Untersuchung an die Universität Gent gebracht. Die übrigen Teile und das Skelett sollen anschließend beseitigt werden.

Eine Walstrandung in dieser Region ist nach Angaben des Belgischen Königlichen Instituts für Naturwissenschaften äußerst selten. Es ist seit 21 Jahren nicht mehr vorgekommen.

Und so bleibt ob dieses traurigen Bilds nur mit Moby-Dick-Autor Herman Melville zu schließen: »So woge weiter, tiefe, blaue See! Zehntausend Walspeckjäger pflügen dich umsonst.« (dpa/jW)