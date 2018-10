Humorlose SPD-Führungsriege

In einem Aufruf an den SPD-Parteivorstand fordern Sozialdemokraten seit Donnerstag, die Strafanzeige gegen den Verein Aktion gegen Arbeitsunrecht zurückzuziehen. In dem Papier heißt es:

Sehr geehrte Frau Nahles!

Am 18.12.2017 erstattete der SPD-Parteivorstand Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Urkundenfälschung. Das Landeskriminalamt Berlin, Abt. Staatsschutz, und die Polizei Köln, Abteilung Staatsschutz, ermitteln seit zehn Monaten gegen den Vorsitzenden der Initiative, Werner Rügemer, und den Pressesprecher Elmar Wigand als mögliche Täter. Die Ermittlungsakte war im Juni 2018 bereits 90 Seiten dick. Die Strafanzeige liegt nun bei der Kölner Staatsanwaltschaft (285 Js 1444/18).

Die Aktion gegen Arbeitsunrecht hatte im Wahlkreis Würselen des damaligen SPD-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz vor der Filiale der Spielzeugkette Toys-’R’-Us am 16.12.2017 eine Solidaritätskundgebung für die bedrängte Betriebsratsvorsitzende Mona El-Tahwagi vorbereitet. Nachdem Martin Schulz eine Einladung zur Teilnahme an der Kundgebung aus Termingründen abgesagt hatte, veröffentlichte Aktion gegen Arbeitsunrecht auf der Website www.arbeitsunrecht.de einen satirischen Brief: Darin bedauerte Martin Schulz »die brutalen Methoden der Geschäftsführung von Toys-’R’-Us in der Filiale meines Wahlkreises. Lohnraub, Mobbing gegen Betriebsräte, die Verarmung und Demütigung von Millionen abhängiger Beschäftigter wird die SPD unter meiner Führung nicht mehr hinnehmen.« Schulz fügte hinzu, dass er bei der Kundgebung »für eine konsequente Revision der Hartz-Gesetze eintreten wird.«

Frau Nahles, befreien Sie die staatlichen Verfolgungsorgane von dieser unsinnigen, humorlosen und teuren Ermittlung! Ziehen Sie die Strafanzeige zurück!

Erstunterzeichner: Hanna Fritz, SPD Köln; Gotthard Krupp, AfA-Landesvorstand Berlin, Kreisvorstand Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf

Sylvia Gabelmann, Sprecherin der Fraktion Die Linke für Arzneimittelpolitik und Patientenrechte, erklärte am Donnerstag zum Verkauf der Unabhängigen Patientenberatung an einen Konzern:

Die Antworten der Bundesregierung auf meine kleine Anfrage zum Verkauf der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) zeigen: Gewinnorientierte Unternehmen, die vorwiegend für die Pharmaindustrie tätig sind, sollten nicht mit der Wahrnehmung einer Unabhängigen Patientenberatung beauftragt werden. Darum brauchen wir dringend eine gesetzliche Regelung, die die UPD wieder an nicht gewinnorientierte Patientenorganisationen und Sozialverbände vergibt.

Ich finde es unerhört, dass die Bundesregierung viele meiner Fragen zur Sicherstellung einer wirklichen Unabhängigkeit gar nicht beantwortet hat. So spult die Bundesregierung zwar gebetsmühlenhaft herunter, Unabhängigkeit und Neutralität würden doch durch eine externe Auditorin geprüft und vom Beirat begleitet. Dabei unterschlägt sie aber, dass aus dem Beirat massive Kritik an der Arbeit der UPD kommt und Teile des Beirats aus Protest gegen die Privatisierung zurückgetreten sind. Überhaupt nicht geht die Bundesregierung auf meine Vorhaltungen ein, dass namhafte Wissenschaftler eine Unabhängigkeit schon dort als nicht gegeben sehen, wo auch nur ein Risiko von Interessenkonflikten besteht – und nicht erst dann, wenn tatsächlich Einfluss auf das Handeln genommen wird. (…)