Das ewige Bayern

München. Jetzt hat sich auch noch Edmund Stoiber zum Fall des FC Bayern und seiner rundumschlagenden Bosse zu Wort gemeldet. Der frühere bayerische Ministerpräsident und Aufsichtsrat des deutschen Fußballmeisters kommentierte die Kritik an der emotionalen Pressekonferenz vom Freitag mit: »Manche Reaktionen sind mir zu aufgeregt. Damit ist aus meiner Sicht alles gesagt.« Nicht alles gesagt hat Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. In München habe er »das Vertrauen von vier, fünf Spielern gehabt«, so der jetzige Trainer des SSC Neapel am Mittwoch. In Neapel fühle er »nicht nur das Vertrauen der Mannschaft sondern der ganzen Umgebung.« Der FC Bayern hingegen habe immer noch die gleichen Probleme wie vor einem Jahr, »wie ich höre«, so Ancelotti. (dpa/jW)