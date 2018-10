Neue Zeiten

Frankfurt am Main. Die Deutsche Fußballiga hält sich zu einer neuen Anstoßzeit in der 2. Bundesliga bedeckt. »Wir wollen das nicht kommentieren«, so ein Sprecher der DFL. Zuvor hatte Sport-Bild berichtet, die Zweitligavereine hätten sich trotz Fanprotesten für die Beibehaltung des Montagsspiels und eine zusätzliche Anstoßzeit am Samstag abend ausgesprochen. Die Klub-Mehrheit habe bei einer Versammlung für diese beide Optionen votiert, so das Magazin. Es gehe es um ein Spiel am Samstag abend nach 20 Uhr im Anschluss an das um 18.30 Uhr beginnende Topspiel der Bundesliga. Bisherige Anstoßzeiten: Freitag 18.30 Uhr, Samstag 13 Uhr, Sonntag 13.30 Uhr und Montag 20.30 Uhr. (dpa/jW)