»Dort drüben. Wenn alles vorbei ist«

Die Kunst der Beunruhigung: Anna Seghers Foto: DN-Zentralbild/dpa

Gleich auf der ersten Seite steht, dass der Ich-Erzähler seine Geschichte selbst lang­weilig findet. Ein Paradoxon, wie sich herausstellen wird. Er will sie aber jeman­dem mit­teilen und lädt einen Zufallsbekannten – also gewissermaßen den Leser selbst – in eine Pizzeria zu einem Glas Wein ein. Das steht ganz kunstlos da. So kunstlos geht es auch weiter.

Bekanntlich handelt Anna Seghers’ Roman »Transit«, 1944 entstanden, von der Situation der Flüchtlinge in Marseille nach der Besetzung Frankreichs. Juden und politisch Verfolgte versuchen verzweifelt, auf irgendein Schiff zu gelangen, nur fort aus Europa, um der faschistischen Bedrohung zu entkommen. Sie kämpfen um ihr Leben. Viele haben bereits ihr Hab und Gut und Teile ihrer Familie verloren. Doch ist es schier aussichtslos, alle nötigen Papiere zu beschaffen. Man braucht nicht nur gültige Personaldokumente, nicht nur Visa für die Länder, in die man zu fliehen gezwungen ist. Man braucht z. B. auch eine Aufenthaltserlaubnis für Marseille, gegebenenfalls die Bestätigung, dass man ordnungsgemäß aus einem Internierungslager abgemeldet ist, man braucht Bürgschaften, man braucht Transitvisa für die Länder, deren Gewässer durchquert werden sollen. Und nicht zuletzt muss man noch eine der raren und teuren Fahrkarten für ein Schiff ergattern, also über genug Geld verfügen. Da Visa nur eine gewisse Zeit gültig sind, kann es passieren, dass sie bereits abgelaufen sind, wenn man ein Schiffsbillett erstan­den hat. Dann geht die ganze Prozedur von vorn los. Flüchtlingskomitees helfen nur dann mit etwas Geld aus, wenn man glaubhaft bekundet, das Land möglichst schnell ver­lassen zu wollen ...

Vor Ämtern und Konsulaten stehen von früh an lange, aufgeregte Menschenschlangen. Die Beam­ten reagie­ren auf all das Elend nüchtern, interesse- und mitleidlos, manchmal gereizt.

»Alles war auf der Flucht, alles war nur vorübergehend, aber wir wussten noch nicht, ob dieser Zustand bis morgen dauern würde oder noch ein paar Wochen oder Jahre oder unser ganzes Leben.«

Was ist Liebe?

»Transit« ist auch, wie Marcel Reich-Ranicki einmal postuliert hat, eine große Liebesgeschichte.

Doch der Roman muss in diesem Punkt enttäuschen. Gewiss, der Ich-Erzähler, der gerade eine hübsche Geliebte aufgegeben hat, weil sie ihn bereits nach einer Woche langweilte, strebt mit ganzer Energie einer ruhelosen Frau nach, die an einen anderen Mann gebunden und, schlimmer noch, mit einem Dritten schicksalhaft verbunden ist. Sie kriegen sich nicht. Keiner der Männer kriegt die Frau. Es kommt sogar noch ein vierter hinzu, der sie auch haben will, und dessen Chancen äußerlich betrachtet nicht schlecht stehen.

Indessen hat die Frau mit jedem der Männer, zumindest mit den drei ersteren, eine Bezie­hung eigener Art. Warum sie so begehrt wird, verrät Anna Seghers nicht, wie sie ja überhaupt mit Beschreibungen stets spar­sam war. Gelegentlich sind es die zierlichen Fesseln einer Frau, die phantasiebegabten Lesern als Merk­mal ihrer Attraktivität ausreichen müssen.

Marie, die Heldin aus »Transit«, ist jung und sogar »anmutig«, wie der vierte Mann bemerkt. Doch kann (und soll) man sich keine konkrete Erscheinung vorstellen. Fast trotzig erklärt der Ich-Erzähler im Buch: »Eine Frau kam herein. Was soll ich Ihnen darüber sagen? Ich kann nur sagen: Sie kam herein. (...) Ich hätte übrigens an diesem Abend nicht sagen können, ob sie blond oder dunkel gewesen war, eine Frau oder ein Mädchen.« Unmittelbar darauf stellt er fest: »Die Frau, die eben an mir vorbeiging, gönnte ich niemandem.« Ein Coup de foudre.

Ungewöhnlich ist Marie schon, denn sie wartet auf jemanden, einen politischen Emigranten, mit dem sie 1933 Knall auf Fall Deutschland verlassen hat. Er hatte gute Gründe dafür – sie jedoch hatte nur einen Grund: den Mann selbst, der nicht mehr jung und nicht attraktiv war, und mit dem sie bloß Gespräche ver­banden. Ein Schriftsteller, der sie im Pariser Exil tagsüber aus dem kleinen Hotelzimmer schickt, um ungestört arbeiten zu können. Eine große Liebe? Eine Schicksalsgemeinschaft?

Bei der Besetzung von Paris haben sich beide aus den Augen verloren, Marie ist aus der Stadt geflohen, wobei ihr ein anderer Mann geholfen hat, der sich sogleich in sie verliebte und mit ihr zusammen­bleiben wollte. Sie ver­sprach es auch und schickte ihrem Schriftsteller einen Trennungsbrief, den sie alsbald bereute. Was sie nicht weiß – der in Paris Zurückgebliebene hat sich inzwischen in seinem Hotelzimmer umgebracht.

Der Ich-Erzähler in »Transit« wiederum weiß von dem Selbstmord, denn er sollte dem Schriftsteller einen Brief überbringen und hörte im Hotel von dessen Tod. Man hat ihm sogar dessen herrenlosen Koffer ausgehändigt, in dem sich noch das letzte, unvollendete Manuskript befindet.

Im Laufe der Handlung kommt es dazu, dass der Ich-Erzähler die Papiere und damit die Identität des Schrift­stellers übernimmt. Er möchte auch gern Marie übernehmen; er glaubt, es könne nicht schwer sein, gegen einen Toten zu gewinnen. Doch für Marie ist der Mann nicht tot, und sie will um jeden Preis wieder mit ihm zusam­menkommen. Um jeden Preis – ja, man muss sagen »tot oder lebendig«.

Nicht von dieser Welt

Die Gespräche, die sie zu diesem Thema mit ihrem Verehrer führt, haben zuletzt etwas Metaphysisches. Sie werden zutiefst unheimlich:

»Da sagte Marie: ›Ich frage mich immer: Wie mag es dort drüben sein? Wird es so sein wie hier? Wird es anders sein?‹

›Wo drüben, Marie? Was meinst du?‹

Sie hob die Hand von dem Transit auf und deutete in die Luft vor sich weg. ›Drüben, drüben.‹

›Wo denn drüben, Marie?‹

›Dort drüben. Wenn alles vorbei ist. Wird wirklich endlich Friede sein, wie mein Freund glaubt? Gibt es dort drüben ein Wiedersehen? Und wenn es ein Wiedersehen gibt – werden wir, die sich wiedersehen, so verwandelt sein, dass es gar keinem Wiedersehen gleichkommt, sondern dem, was man hier auf Erden immer umsonst gewünscht hat: einen neuen Anfang.‹«

Wenn man spürt, dass Marie mit diesem »dort drüben« nicht nur das Land Mexiko meint, das sie und den Schriftsteller aufnehmen soll, läuft es einem kalt über den Rücken. Um so mehr, als es ein »Wiedersehen« mit ihrem toten Freund tatsächlich nur im Jenseits geben kann.

Das »Transit« führt also auch aus der Wirklichkeit hinaus in ein geheimnisvolles Nirgendwo, das ebenso wie mit Furcht mit Hoffnung belebt ist. »Transit« kommt von lateinisch »trans« (»durch«) und »ire« »gehen« bzw. »transire« (»hindurchgehen, überschreiten«).

So streben die Figuren des Romans nicht nur von einem Land in ein anderes, von einem Kontinent zum nächsten, sondern sie gehen durch Prüfungen, überschreiten ihre eigenen Grenzen, erfahren eine Wandlung.

Der Ich-Erzähler schließlich bleibt in Frankreich, nicht nur, weil er begreift, dass er die geliebte Frau, die ihn ja mag, nicht »haben« kann. Auch er ist durch Prüfungen gegangen, er hat gekämpft und verloren, aber er hat Freunde, eine Familie und eine Heimat gefunden. Seine ziel- und rastlose Wande­rung ist zu Ende.

»Transit« ist ein Roman mit doppeltem Boden. Nichts ist, wie es scheint, die Wirklichkeit vermengt sich mit einer gedanklich konstruierten Welt; die Menschen bewegen sich unstet, verloren zwischen Leben und Tod und sind darüber, soweit es Marie und den Ich-Erzähler betrifft, nicht einmal entsetzt. Als wäre ­Sicherheit erst da, wo man sie aufgibt, als wäre der Sinn des Lebens, nicht am Leben zu hängen. Die Beziehun­gen sind flüchtig oder wie in Erz gegossen und haben wenig mit dem geläufigen Begriff von Liebe zu tun.

Auch wenn Anna Seghers in ihrer Weisheit letztendlich auf den Halt verweist, den jeder in sich und außer sich finden kann, ist das ein zutiefst beunruhigendes Buch.