Linde türmt nach Irland

Vergeblich: Beschäftigte der Linde AG bei Protestaktion gegen die Fusion im April 2017 in München Foto: Peter Kneffel/dpa

Aus der Münchner Linde AG wird eine Public Limited Company (PLC) mit juristischem Sitz in Irland operativ geführt aus den USA. Das wird bei medialen Lobpreisungen der seit Montag endgültig genehmigten Fusion des Industrie­gasherstellers mit seinem US-Rivalen Praxair gern erst im Schlussteil erwähnt. Aber es hat Relevanz, vor allem für die, die auch in Zukunft die Profite generieren sollen: die Arbeiter. Denen droht mit der Verlegung des offiziellen Firmensitzes des neuen Marktführers in die Steuer- und Wohlfühloase für große Kapitalgesellschaften neben einer unsicheren Zukunft vor allem der Verlust wichtiger Rechte.

Nicht nur deshalb ist man bei den deutschen Gewerkschaften wütend. Wegen der mit der Fusion verbundenen kartellrechtlichen Auflagen und der den Aktionären versprochenen Kostensenkungen (was suggerieren soll, es gäbe höhere Dividenden) seien deutlich mehr Stellen gefährdet als bisher befürchtet, warnten IG Metall und IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) am Montag in einer gemeinsamen Presserklärung.

Der Konzerndeal ist auch für die sehr an Kooperation mit den Unternehmen interessierte IG BCE ein Schlag ins Gesicht. »Dieser Zusammenschluss rechnet sich nicht – weder für die Aktionäre noch für die Beschäftigten noch für den Industriestandort Deutschland«, sagte deren Vorsitzender Michael Vassiliadis. Beschäftigtenvertreter und Gewerkschaften hatten lange versucht, den Zusammenschluss zu verhindern, oder zumindest dessen schwer kalkulierbare Folgen abzumildern. Vor allem war man bei Gewerkschaften und Betriebsräten alarmiert, dass der fusionierte Konzern seinen juristischen Sitz in Irland haben soll. Dort erhält man als Konzern nicht nur großzügige Steuer- und Regulierungsregeln, die vor allem US-Unternehmen mit Geschäften im EU-Raum verlockt hat, sich dort niederzulassen. Auch das verhältnismäßig weitgehende deutsche Mitbestimmungsrecht gilt auf der grünen Insel nicht.

Nun scheinen die Messen gelesen. Am Montag hatte die US-Kartellbehörde FTC grünes Licht für den 75 Milliarden Euro (86,8 Milliarden Dollar) schweren Zusammenschluss gegeben. EU-Kommission und deutsche Finanzaufsicht Bafin haben den Deal ebenfalls abgenickt. Die Auflagen haben beide Konzerne anscheinend klaglos geschluckt. Denn damit der »Wettbewerb« gewahrt bleibt, müssen sie erhebliche Teile ihrer Geschäftsaktivitäten in der EU und den Vereinigten Staaten an Konkurrenten verkaufen. Für die sogenannten Wettbewerber aus Frankreich, Deutschland und Japan mag das ein Trostpflaster sein, für die davon betroffenen Mitarbeiter ist das keine frohe Botschaft.

Der deutsche Konzern und sein mächtiger Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle (der frühere BMW-Manager war lange Vorstandsvorsitzender von Linde, ehe er an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt worden war) hatten das Vorhaben seit Jahren in mehreren Etappen vorangetrieben. »Die Fusion von Linde und Praxair ist ein überzeugender und zukunftsweisender Zusammenschluss, mit dem sich einzigartige Möglichkeiten für unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter eröffnen«, freute sich Reitzle zu Wochenbeginn.

Doch ganz so hoffnungsvoll wie in der PR-Phase zur Vorbereitung der Verschmelzung beider Unternehmen gibt man sich inzwischen nicht mehr. Zwar zogen die Börsenkurse nach dem Okay aus Washington an. Doch beim Ausblick, wie sich der Zusammenschluss auf die Profitabilität der Linde PLC auswirken wird, ist man einen Tick vorsichtiger geworden: Am Montag sprachen die Verantwortlichen von erwarteten Kostensenkungen durch Ausnutzung von Synergien in einer »Bandbreite« von 1,1 bis 1,2 Milliarden US-Dollar binnen drei Jahren anstelle der bisher genannten »Festgröße« von glatt 1,2 Milliarden Dollar.

Bis zum 29. Januar muss Linde ohnehin noch allein wirtschaften. Denn um den Deal unter Dach und Fach zu bekommen und formale Fristen einzuhalten, blieb dem Unternehmen kaum Zeit, die geforderten Geschäftsbereiche in den USA zu verkaufen. Das soll nun Ende Januar abgeschlossen sein. Insgesamt müssen beide Firmen Werke und Einrichtungen mit einem Milliardenumsatz an die »Wettbewerber« veräußern. Bisher stand laut Nachrichtenagentur Reuters ein Volumen von 3,7 Milliarden Euro in Rede. Was das an Gewinnrückgang bedeutet, haben die Partner bislang nicht preisgegeben. Es wird demnach weiter von zunächst prognostizierten 1,1 Milliarden Euro ausgegangen.

Interessant ist auch, an wen die an Konkurrenten abzustoßenden Betriebsteile gehen sollen. So verkauft Praxair Reuters zufolge in der EU sein gesamtes Geschäft an den japanischen Konkurrenten Taiyo Nippon Sanso. Linde wird laut der Agentur den Großteil seiner US-Aktivitäten an den deutschen Konkurrenten Messer GmbH. Der bisherige Marktführer, die französische Gesellschaft Air Liquide, wird bisher nicht als einer der Käufer erwähnt.