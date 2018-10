Wahlkämpfer in Aktion

Der in einem Artikel auf Seite eins dieser Ausgabe genannte Zahid Khan legt Wert auf die folgende Gegendarstellung zum jW-Onlinebeitrag »AfD-Wahlkämpfer droht mit Schusswaffe« vom 23.10.2018, deren Inhalt wir, unabhängig vom Wahrheitsgehalt, unseren Lesern nicht vorenthalten wollen (alle Fehler im Original):

Ich habe mit einer Bekannten in Seckbach am Sonntag für meine Tochter Wahlkampflyer verteilte. Dies war eine private Aktion und keine öffentliche Veranstaltung.

Ein Passant nahm den Flyer und schimpfte uns als Nazi und vieles andere. Wir gingen einfach weiter.

Als wir dann auf einer anderen Seite verteilen wollten, kam er uns entgegen und verlangte, wir sollen aufhören unseres Nazipropaganda hier zu verteilen. Er sagte zu mir: » Ich weiß genau wer du bist, du Nazi Schwein, ich kenne dich du Islamhasser!«

Ich sagte, er solle uns in Ruhe lassen, wir wollen keinen Ärger, dies sei ein freies Land, wo jeder seine Meinung äußern kann.

Der Mann rannte plötzlich mit geballten Fäusten auf mich zu und schlug gegen meinen Oberkörper. Die Flyer in meinen Händen und eine Chipstüte flogen in hohem Bogen durch die Luft. Ich verlor das Gleichgewicht und taumelte rücklings und konnte einen Sturz nur mit Mühe verhindern. Ich rief meiner Bekannten zu, sie sollte die Polizei rufen. Der Angreifer beleidigte daraufhin diese: » Ja ruf ruhig die Polizei du Nazi Schlampe, die Polizei kann nichts machen hier, die ficke ich auch. Vorher hau ich euch auf die Fresse.« Ich entferne mich rückwärtsgehend, den Mann im Auge behaltend langsam und sagte, er solle Abstand halten.

Nun rastete der Mann völlig aus Er nahm die Flyer, die noch auf einem Mauervorsprung lagen und warf sie nach uns. Er war so in Rage, dass er die Hände erneut zu Fäusten ballte und auf mich zustürmte. Um einen erneuten Angriff, des wesentlich jüngeren und kräftigeren Angreifer, zu verhindern zog ich meine Waffe und schrie er solle Abstand halten. Ich bat meine Bekannte noch einmal die Polizei anzurufen.

Der Angreifer wurde nun ruhiger und versprach auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Ich packte die Waffe wieder zurück, die zu keinem Zeitpunkt entsichert war.

Als die Polizei kam hatten sich schon mehrere Passanten versammelt.

Die Darstellungen des kurdischen Mitbürgers sind frei erfunden. Ich habe niemanden eine Waffe an den Kopf gehalten, noch habe ich sie durchgeladen. Tatsache ist, dass ich zweimal bei der Polizei anriefen ließ, weil mein Leben und meine Gesundheit bedroht waren und nicht die des Angreifers. Bei Eintreffen der Polizei hielt ich die Waffe nicht mehr in den Händen. Sofern die Medien behaupten, sie hätten ein Video, wie ich einem Menschen die Waffe an die Stirn drücke und rufen würde, ich bringe ihn um, ist dies erfunden und erlogen. Ich bin 62 Jahre, ein alter Mann. Um mein Leben und meine Gesundheit zu schützen hatte ich keine andere Wahl, als den Angreifer bei der zweiten Attacke, durch die gezogen und nicht entsicherte Waffe in Schach zu halten.