Pariser Kloake

Teilt aus gegen Polizisten und Journalisten: Jean-Luc Mélenchon am Freitag bei einer Pressekonferenz in Paris Foto: Michel Euler/AP Photo/dpa

Die Situation scheint festgefahren: Nach Hausdurchsuchungen bei Jean-Luc Mélenchon, dem Wortführer der französischen parlamentarischen Linken, und in den Büros seiner Partei La France insoumise (LFI) klagen sich der Abgeordnete und die Ermittler der staatlichen Finanzbrigade gegenseitig an. Die von der Staatsanwalt Paris-Nanterre angeordnete Aktion war am Dienstag vergangener Woche völlig aus dem Ruder gelaufen. Justizbeamte hatten Mélenchon während der Durchsuchung verbotenerweise den Zugang zur LFI-Zentrale verwehrt. Mélenchon und seine Leute hatten ihn daraufhin mit körperlicher Gewalt gegen uniformierte Ordnungskräfte erzwungen.

Die Ermittlungen der Justiz gehen von dem Verdacht aus, Mélenchon und seine Partei hätten sich im Europaparlament »fiktive Arbeitsplätze« bezahlen lassen und ihre Kampagne zur Präsidentschaftswahl im Mai 2017 mit illegalen Mitteln finanziert. Zwar gaben die LFI und ihr damaliger Kandidat Mélenchon mit »nur« 11,5 Millionen Euro deutlich weniger aus als ihre Konkurrenten des rechten politischen Lagers, die Berechnung der Kosten für einzelne Veranstaltungen und Videos sei allerdings nicht im »allgemein üblichen Rahmen« geblieben. Mélenchons Kommunikationschefin Sophia Chikirou habe während der Kampagne gleichzeitig als Auftraggeberin und – mit ihrem Unternehmen Mediascop – als Auftragnehmerin gehandelt. Ein von der Justiz vermuteter Interessenkonflikt, zumal Chikirou alleinige Aktionärin der Agentur ist und sich – dank der Kampagne für Mélenchon – im Wahlkampfwinter 2016 selbst eine Dividende in Höhe von rund 65.000 Euro auszahlen konnte. Die monatlichen Einkünfte ihrer Agentur bezifferten die Ermittler auf rund 15.000 Euro.

Nicht nur das: Die Untersuchungsbeamten, die am Dienstag vergangener Woche Mélenchon um 7 Uhr morgens aus dem Bett holten, trafen in dessen Pariser Appartement auch auf Chikirou. Das Internetportal Mediapart eröffnete daraufhin seiner Leserschaft eine längst bekannte »intime Beziehung« zwischen dem Abgeordneten und seiner Parteifreundin. Die zwei Stunden später von LFI-Leuten selbst gefilmten Rugby-Szenen im Foyer der Parteizentrale mit Mélenchons außerordentlicher Reaktion könnten auch auf diese sehr persönliche Implikation des Politikers in die Ermittlungen zurückzuführen sein, beschwichtigten seine Parteifreunde in den vergangenen Tagen. Das Echo, das Mélenchons körperlicher Einsatz gegen Polizisten und Justizbeamte in der Öffentlichkeit fand, war bis Anfang dieser Woche laut und abwertend.

Eine Katastrophe für die gesamte Linke im beginnenden Europawahlkampf, urteilten am Montag die Kommunistische Partei Frankreichs (PCF) und der ehemalige sozialistische Präsidentschaftskandidat Benoît Hamon. PCF-Sprecher Olivier Dartigolles ließ wissen: »Wir konnten Mélenchons Zorn im Anschluss an die Durchsuchung am Dienstag morgen nachempfinden; es muss gesagt werden, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Man kann auch mit der journalistischen Behandlung der Sache nicht einverstanden sein. Es ist aber im demokratischen Leben unmöglich, dazu aufzurufen, die Journalisten ›vermodern zu lassen‹.« In der Tat hatte Mélenchon die ihm in der Regel wohlgesonnenen Berichterstatter des öffentlichen Rundfunk- und Fernsehsenders France Info als »Lügner« und »Idioten« beschimpft. Und, was Mediapart betreffe, habe er sich in Hinblick auf die Verunglimpfungen bis dato »nicht vorstellen können, dass auch dort auf Kloakenniveau dieses Brot gegessen wird«.

Mélenchon selbst sieht hinter den Ermittlungen der Justiz eine Attacke des neoliberalen Staatschefs Emmanuel Macron und seiner Handlanger. Es handele sich um eine »politische Offensive, organisiert von der gesamten Macronie, die Verbreitung gefunden hat, indem man Polizei und Medien instrumentalisierte«. Der Abgeordnete bestreitet eine »intime Beziehung« zu seiner Kommunikationschefin und bezeichnet sich nach wie vor als »alleinstehend«. Die Vorwürfe gegen Chikirou seien »diffamierend« und »verleumderisch«.