US-Sanktionen gegen 21 Saudiaraber

Washington. Als Reaktion auf die Tötung des Journalisten Dschamal Chaschukdschi haben die USA und Großbritannien erste Sanktionen gegen Saudi-Arabien verhängt. Am Dienstag (Ortszeit) belegte das US-Außenministerium 21 Saudiaraber, die mutmaßlich in die Tat verwickelt sind, mit Einreisesperren. Bereits erteilte Visa werden entzogen. Die Verdächtigen kommen demnach aus den »Geheimdiensten, dem Königshof, dem Außenministerium und weiteren saudiarabischen Ministerien«. Namen wurden indes nicht genannt. US-Außenminister Michael Pompeo sagte, die Einreisesperren »werden nicht das letzte Wort der Vereinigten Staaten in dieser Angelegenheit sein«.

Am Mittwoch äußerte sich auch die britische Premierministerin Theresa May. Sie kündigte an, das Innenministerium in London werde Maßnahmen gegen »alle Verdächtigen« ergreifen, um deren Einreise nach Großbritannien zu verhindern. (AFP/jW)