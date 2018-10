Manchester. Cristiano Ronaldo hat sich zu dem gegen ihn erhobenen Vergewaltigungsvorwurf geäußert. »Natürlich werde ich in dieser Situation nicht lügen«, so der 33jährige am Montag. Und weiter: »Meine Anwälte sind sehr zuversichtlich, und natürlich bin ich es auch. Das Wichtigste ist, ich genieße den Fußball, ich genieße mein Leben. Für den Rest habe ich Menschen, die sich um mein Leben kümmern.« (dpa/jW)