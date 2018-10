Wolf statt Titz

Hamburg. Und wieder ein Paukenschlag in Hamburg: Der als großer Hoffnungsträger gestartete Christian Titz ist nach nur 226 Tagen als Trainer des Hamburger SV schon wieder Geschichte. Der 47jährige wurde am Dienstag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der frühere Stuttgart-Coach Hannes Wolf übernimmt den Job und wird am Mittwoch sein erstes Training leiten. »Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass wir leider nicht die angestrebte Entwicklung genommen haben und ein erhöhtes Risiko sehen, dass wir unser Saisonziel verfehlen werden«, so HSV-Sportvorstand Ralf Becker. (sid/jW)