»Ein schwarzer Platz, wo Städte standen«

»Verstummet, Ihr Kriegs-Avisen!« – Zeichnung »Nach dem Dreißigjährigen Krieg«, Künstler unbekannt Foto: Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla/creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en/flickr.com/photos/376674@N04/4358354505

»Ich komm von Münster her gleich Sporenstreich geritten/ vnd habe nun das meist deß Weges überschritten/ Ich bringe gute Post vnd neue Friedenszeit/ der Frieden ist gemacht/ gewendet alles Leid.«* So verkündet es der am 25. Oktober 1648 in Münster abgefertigte »Postreuter« auf einem zeitgenössischen Flugblatt. Am Tag zuvor hatten die Vertreter des Wiener Kaisers, des Königs von Frankreich und der Königin von Schweden Dokumente unterzeichnet, welche den etwa drei Jahrzehnte dauernden Krieg in Mitteleuropa beenden sollten. Freilich war es vorläufig nur ein Waffenstillstand, doch niemand zweifelte, dass der »Friedens-Haupt-Rezeß«, der eigentliche Friedensvertrag mit den detaillierten Ausführungsbestimmungen zu den Verträgen von Münster und Osnabrück, kommen würde. Am 16. Juni 1650 schließlich wurde in Nürnberg auch dieses Dokument unterzeichnet. Der Friede war nach »der 32. Jährigen Kriegs-Unruhe« gemacht, wie man seinerzeit korrekt zählte.

»GOttlob! nun ist erschollen Das edle fried= und freudenswort / Daß nunmehr ruhen sollen Die spieß und schwerter / und Jhr mord«, sang Paul Gerhardt (1607–1676); und Georg Philipp Harsdörffer (1607–1658) ließ sein Alter ego Strefon »den lieben Frieden« willkommen heißen: »Seit stille/ verstummet/ ihr Krieges-Avisen! / Jezt werden die liebliche Füße gepriesen / der Boten / die reden von friedlicher Wonne. / Das Weinen/ wird Wein. / Es äuglet herein / die Gränzenbeglänzend-goldstrahlende Sonne.« Kein Dichter, der das Ende des Kriegs nicht begrüßt hätte.

Totaler Krieg

Anders als dreihundert Jahre später begrüßte 1618 auch kein einziger Dichter den Ausbruch der Jahrzehnte dauernden und das Heilige Römische Reich großflächig verheerenden Kampfhandlungen. Wenn überhaupt jemand 1618 schon geahnt hätte, dass die Kämpfe in Böhmen bald schon auf das »vielgeliebte Vaterland Teutscher Nation« insgesamt übergreifen würden! Denn zunächst handelte es sich bei dem sogenannten »böhmisch-pfälzischen Krieg« um einen regionalen Konflikt, der in den 1620er Jahren jedoch überregional eskalierte. Ricarda Huch (1864–1947) nannte in ihrer am Vorabend des Ersten Weltkriegs erschienenen Darstellung des »großen Kriegs in Deutschland« die Jahre 1585 bis 1620 daher auch dessen »Vorspiel« und datierte den »Ausbruch des Feuers« auf die Jahre nach 1620, als Kaiser Ferdinand II. und der Kurfürst von Bayern trotz des Sieges in der Schlacht am Weißen Berg (8. November 1618) keinen Frieden mit den protestantischen Reichsständen schließen wollten.

Nach 1620 war nicht mehr zu übersehen, dass aus einem regionalen Konflikt ein das ganze »Teutschland« betreffender Krieg geworden war. Und es war klar, dass die »Widerwertigkeit deß Kriegs«, wie Martin Opitz (1597–1639) es nannte, eine neue Qualität gewonnen hatte. Dieser Krieg war ein totaler Krieg, der die Menschen ungeachtet ihres Stands »hinschlachtete«, der Städte und Landschaften, Sitte und Recht, Gottesfurcht und die »Ordnung der Natur« selbst »mit grimmiger Gewalt« zerstörte. Opitz versuchte seit 1620/21 »das vnerhörte Leid« in Worte zu fassen, wohlwissend, dass er einen literarisch noch unbetretenen Weg wählte, wenn er die »harte Grausamkeit« dieses Kriegs »durch keinen blawen Dunst / Vnd Nebel vberziehn«, sondern die »Tyranney« und »Wüterey« des Kriegs beim Namen nennen würde. Freilich suchte er den literarisch evozierten Schrecken (»Mein Haar das steigt empor/ mein Hertze zittert mir/ Nem ich mir diese Zeit in meinen Sinnen für«) gleichzeitig dadurch zu bannen, dass er seinen Lesern zu zeigen versuchte, »wie man sich« mittels einer stoischen Gemütsverfassung auch in dieser schrecklichen Zeit »hinwider trösten kann«. Das war der Gattung eines geistlichen »Trost-Gedichtes« geschuldet, vielleicht auch der Tatsache, dass die »grosse Sonne« erst »drey mal nun den weiten Kreiß der Erden« umlaufen hatte, seit »dieser schwere Krieg den ersten Anfang nam.«

Zunehmend kamen aber den Zeitgenossen die aus der Lehre von der »Göttlichen Versehung« abgeleiteten Trostgründe abhanden. Die Fragen des Wedeler Pfarrers Johann Rist (1607–1667) aus einer 1638 publizierten, an die »Fürsten vnnd Herren in Teutschland« gerichteten »Elegia« klingen eher verzweifelt als tröstend:

»Wann wird der lange Krieg sein letztes Ziel erreichen / Wann dünget man das Feld nicht mehr mit Menschenblut? / Wann wird der grawsam Haß/ das Land’ vnd Leut verheeren / Das brennen ohne noht das metzlen hören auff? / Wie lange wil man noch Marck Fleisch vnd Bein verzehren / Wann bringet man den Mars auß Teutschland auff den lauff? / Jch sehe ja die Lufft mit dickem Rauch’ erfüllet/ Das grüne Mehr mit Blut gefärbet überall/ Der güldne Sonnenglantz mit Dunckelheit verhüllet / Jch höre Donner/ Blitz vnd der Carthaunen Schall. / Ach Mars es ist genug / es ist zu viel vergossen / Von Bürgerlichem Schweiß’/ es ist das schöne Land / Das Wein vnnd Früchte trägt/ von Menschen vnnd von Rossen / Zertretten vnd verderbt / ja gäntzlich vmbgewand. / Ein schwartzer Platz zeigt an/ wo Städte sind gestanden / Die Knochen sagen auch wie mancher kühner Held / Die Erden hat geküsst / da war kein Freund vorhanden / Der sie vergraben hat’/ jhr Grab das war die Welt. / Wie mancher ist so gar vom wilden Thier zurissen/ Wie manchen hat die Fluht deß Meeres wol bedeckt/ Wie manchen wol die Erd’/ vnd wer kan alles wissen / Was der so lange Krieg für Jammer hat erweckt?«

Unter Räubern

Was die Zeitgenossen am meisten schockierte, war die gänzliche Entmoralisierung des Kriegs. Die Idee eines gerechten Kriegs wurde in dem rund dreißigjährigen Gemetzel zuschanden. Schon Opitz hatte beklagt, dass in diesem Krieg das »Recht (…) vnterdruckt« liege und »die Tugend (…) gehemmt« werde, dass die Religion nur noch ein »Räubermantel« sei, dass »List« und »Lüge« über die Wahrheit triumphierten. Die Soldateska gleich welcher Partei unternahm mehr Überfälle und Ritte gegen Bauern und andere Zivilisten als gegen den militärischen Feind im Feld; und sie wechselte häufig genug die Seiten. Das satirische »Lob eines Soldaten zu Fuße« aus der Feder von Paul Fleming (1609–1640) gipfelte in den zynischen Versen: »Wier machen frische Beute. / Das Vaterland wird froh. Wier retten Land und Leute/ und machen sie auch arm/ nach dem das Glükke fällt. / Die Herren sind uns gleich. Wier stehen feil umm Geld.«

Nicht zu Unrecht wurde das 1644 erstmals als »sechstes Gesichte« in Johann Michael Moscheroschs (1601–1669, Pseudonym »Philander«) »Anderem Theil der Gesichte Philanders von Sittewalt« publizierte »Soldaten-Leben« vor gut zwanzig Jahren in einer modernisierten Fassung mit dem Titel »Unter Räubern« separat neu aufgelegt. Viele Zeitgenossen werden keinen Unterschied zwischen Soldaten und Räubern erkannt haben. Moscheroschs »Soldaten-Leben« ist übrigens eine der eindrücklichsten, noch während des Kriegs verfassten Beschreibungen des barbarischen Treibens jener Söldner, die auf eigene Faust Krieg gegen die Zivilbevölkerung führten. »Der ist des Teufels«, wird die Philander häppchenweise verabreichte Sittenlehre dieser Marodeure stets eingeleitet: »Der ist des Teufels, der Mitleid hat«; »der nicht tötet«; »der nicht alles Geld abnimmt«; »der sein Lebtag je ein Vaterunser betet«; »der in die Kirche geht«; »der Predigten hört«; »der nicht flucht«; »der nicht mit uns sauft, hurt und bubt«; »der eine länger als eine Stunde liebt«; »der nicht alles niederschlägt und besonders dich, Bauer!«

Nachdem der Krieg »Dreissig Jahr / vnd drüber noch (…) gewehrt« hatte, waren die Zeitgenossen froh, dass endlich Frieden geschlossen wurde. Doch viele kannten wie heutige Bürgerkriegskinder gar keinen anderen Weltzustand als den Krieg. Der Dichter Friedrich von Logau (1605–1655) fragte zu Recht: »Wir wissen was der Krieg verübt / wer weiß was Friede kann?«

Doch Logau war zu Unrecht skeptisch. Die Unterhändler auf den Friedenskongressen in Münster und Osnabrück wollten, dass sich ein solch terroristischer und nutzloser Krieg nie mehr wiederhole. Es verhandelten auf den Kongressen Gleichberechtigte, keine Sieger oder Verlierer. Was die Diplomaten aushandelten, war eine Friedensordnung für die Mitte Europas, welche politische Eintracht mit religiöser Duldung und einer Vielfalt staatlicher und sozialer Organisationsformen zu vereinen trachtete. Heraus kam »ein Fundamental=Gesetze und die vornehmste Grund=Feste des Heil. Röm. Reichs«, wodurch »nicht allein der dreyßigjährige Krieg geendiget, sondern auch die Religions=Freyheit auf festen Fuß gesetzet, und die zwischen dem Kayser und den Ständen wegen ihrer hohen Gerechtsamen (…) vor gewesene Streitigkeiten zu Deutschlands grösten Vergnügen glücklich gehoben wurden«, wie einhundert Jahre später in Zedlers »Universallexikon« festgehalten wurde.

Noch Friedrich Schiller (1759–1805) pries den Westfälischen Frieden als »die teure Frucht / Von dreißig jammervollen Kriegesjahren«, welche »Europens Reichen« eine rund einhundertfünfzigjährige Periode relativen Friedens schenkte. Im 18. und bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein dominierte nicht die »Barbarey« (»Durch Krieg / raub / mord und brand wird es zur wüsteney / Das freye Römisch Reich«), sondern der endliche Friedensschluss und seine »wohltätigen Folgen« die Erinnerung an den längsten Krieg des 17. Jahrhunderts, nicht zuletzt auch weil mit dem 1648 ausgehandelten Vertrag eine Amnestie und immerwährendes Vergessen beschlossen worden waren. Dass Europa »ununterdrückt und frei aus diesem fürchterlichen Krieg« hervorging, »wäre allein schon Gewinn genug, den Weltbürger mit seinen Schrecken zu versöhnen«, meinte Schiller 1790.

Nationalistische Interpretationen

Die Haltung eines aufklärerischen Kosmopoliten, Schillers »Weltbürger«, war jedoch spätestens nach den Napoleonischen Kriegen aus der Mode geraten. Der Dreißigjährige Krieg wurde nach 1815 zur deutschen Urkatastrophe erklärt, in der fremde Mächte das deutsche Vaterland verwüsteten und in einen kleinteiligen politischen Flickenteppich verwandelten. In »schrankenloser Willkür schaltet (…) die Libertät der Reichsstände«, beklagte Preußens Chefhistoriker Heinrich von Treitschke (1834–1896) die 1648 renovierte Ordnung des Heiligen Römischen Reichs. Durch »die Leiden und Kämpfe der dreißig Jahre« sei die Grundlage für den späteren Aufstieg Deutschlands gelegt worden, dessen Garanten der »Protestantismus« und »der preußische Staat« seien, behauptete Treitschke im ersten Abschnitt seiner »Deutschen Geschichte im neunzehnten Jahrhundert« (1879).

Literarisch hatte dieser Deutung Gustav Freytag (1816–1895) mit seinen »Bildern aus der deutschen Vergangenheit« vorgearbeitet. Der Dreißigjährige Krieg habe, hieß es dort im dritten Band »Aus dem Jahrhundert des großen Krieges« von 1860, das deutsche Volk traumatisiert. Von diesem Trauma konnte es sich nur erholen, nachdem es sich am Ende des 18. Jahrhunderts einem lebenstüchtigeren Fürstenhaus zuwandte, als es die verdorbenen und kraftlosen Habsburger waren: nämlich den Hohenzollern. Selbst der Schweizer Schriftsteller Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898) instrumentalisierte in seiner Novelle »Gustav Adolfs Page« (1882) die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg für den Kulturkampf seiner Zeit: In dem Schwedenkönig scheint mit seiner »Sorge um das Reich« als »ein evangelisches Reich« ein verfrühter Bismarck auf.

Dem gegenüber stehen in der Literaturgeschichte solche Texte, in denen kein nationales oder kulturkämpferisches Sendungsbewusstsein den Blick auf das materielle Elend des Kriegs verstellt. Allen voran ist hier Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen (1622–1676) zu nennen, dessen Darstellungen des Krieges in seinen »Simplicianischen Schriften« (zehn Bände, 1668–1675) von besonderer Eindringlichkeit sind, weil ihre künstliche Naivität in aufreizendem Gegensatz zu den geschilderten Ereignissen steht. Bekannt ist etwa die Schilderung am Anfang des »Simplicissimus Teutsch« (1668) – seit 2009 in einer von Reinhard Kaiser sprachlich glänzend aktualisierten Fassung vorliegend – von der Heimsuchung des väterlichen Hofs durch einen Trupp »Reuter«, welche die »Bauren« sowie ihre Frauen und Kinder, Knechte und Mägde einfallsreich »zufoltern« wissen: »Es hatte jeder seine eigene invention, die Bauren zu peinigen / und also auch jeder Bauer seine sonderbare Marter: Allein mein Knan (Vater; jW) war meinem damaligen Beduncken nach der glückseeligste/ weil er mit lachendem Mund bekennete/ was andere mit Schmertzen und jämmerlicher Weheklag sagen musten« – denn »die Reuter« ließen ihn zu Tode »kützeln«. Das »kam so artlich/ daß ich Gesellschafft halber/ oder weil ichs nicht besser verstunde/ von Hertzen mit lachen muste«.

An diese Erzählung knüpfte zum Beispiel vor wenigen Jahren der in Rumänien geborene, heute in der Schweiz lebende Schriftsteller Catalin Dorian Florescu an, der in seinem Roman »Jacob beschließt zu lieben« (2011) bis in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs zurückgreift, um eine Familiengeschichte voller Gewalt, Liebe, Verrat und Flucht zu erzählen. Der Stammvater der Familie Obertin ist wie Grimmelshausen ein mit zwölf Jahren unter die Soldaten geratener Lothringer, der 1635 desertiert, sich gewaltsam eine Frau organisiert und ins Banat emigriert. Seine Nachkommen werden nach dem Zweiten Weltkrieg deportiert, migrieren und tauchen wieder auf. Die europäische Geschichte von Gewalt und Vertreibung, Besitznahme und Verlust, die im Dreißigjährigen Krieg begann, erscheint hier ohne Ende. Der Krieg des 17. Jahrhunderts fungiert als Keimzelle der europäischen Katastrophen bis hin zur Gegenwart, als mythisches Gleichnis der immergleichen Geschichte von ubiquitärer Gewalt und der gleichwohl vorhandenen Chance zu überleben.

»Gelt zusammen zuraspeln«

Auch eine andere verbreitete Erzählung, nämlich die vom Krieg als günstige Möglichkeit für Geschäftemacherei, hat ihren Ursprung bei Grimmelshausen. Sein »redlicher teutscher Simplice« rät den Fürsten seiner Zeit in dem »Rathstübel Plutonis Oder Kunst reich zu werden« (1672) ironisch dazu, »einen unnöthigen und unrechtmessigen Krieg« anzufangen: angeblich ein sicheres Mittel, sich zu ruinieren. Dabei wurde vorher am Beispiel Wallensteins und der Courage gezeigt, dass es im und mit dem Krieg »wol etwas zugewinnen« gibt, ja dass dieser eine »Handthierung« erlaube, welche »die allerbequemlichste sey/ Gelt zusammen zuraspeln und reich zuwerden«. Der Heerführer als Spekulant, für den der Krieg ein Spielfeld für Investitionen ist, führte Anfang des 20. Jahrhunderts Alfred Döblin (1878–1957) in seinem 1920 publizierten Roman »Wallenstein« vor; Courage als amoralische Geschäftemacherin (»Der Krieg ist nix als die Geschäfte«) ist die Hauptfigur des berühmten, 1941 mit Therese Giese in der Titelrolle uraufgeführten Stücks von Bertolt Brecht (1898–1956), in dem der Krieg zur Normalität der ausgebeuteten kleinen Leute wird: »Der Krieg, er dauert hundert Jahre / Der g’meine Mann hat kein Gewinn.«

Im 20. Jahrhundert wurde der Dreißigjährige Krieg zunehmend zum Modell für einen letztlich nutz- und sinnlosen, nicht mehr eingrenzbaren und alle Lebensbereiche erfassenden Krieg, ganz wie er bereits vielen Zeitgenossen des 17. Jahrhunderts erschienen war. »Die Welt hat Krieg geführt weit über zwantzig Jahr«, notierte Logau bei Aufkommen der ersten Gerüchte über Friedensgespräche: »Numehr soll Friede seyn/ soll werden wie es war; / Sie hat gekriegt um das/ O lachens-werthe That! / Daß sie/ eh sie gekriegt/ zuvor besessen hat.«

* Die zeitgenössischen Texte werden im Original nach ihren jeweiligen Erstdrucken zitiert.

Thränen des Vaterlandes / Anno 1636

Von Andreas Gryphius

WIr sind doch nunmehr gantz / ja mehr denn gantz verheeret!

Der frechen Völcker Schaar / die rasende Posaun

Das vom Blutt fette Schwerdt / die donnernde Carthaun / Hat aller Schweiß / und Fleiß / und Vorrath auffgezehret.

Die Türme stehn in Glutt / die Kirch ist umgekehret.

Das Rathauß ligt im Grauß / die Starcken sind zerhaun / Die Jungfern sind geschänd’t / und wo wir hin nur schaun

Ist Feuer / Pest / und Tod / der Hertz und Geist durchfähret.

Hir durch die Schantz und Stadt / rinnt allzeit frisches Blutt.

Dreymal sind schon sechs Jahr / als vnser Ströme Flutt / Von Leichen fast verstopfft / sich langsam fort gedrungen.

Doch schweig ich noch von dem / was ärger als der Tod / Was grimmer denn die Pest / und Glutt und Hungersnoth

Das auch der Seelen Schatz / so vielen abgezwungen.