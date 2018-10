Einfach so

Porträt des Künstlers als junger Werbeprofi: Jörg Schröder als Pressechef bei Kiepenheuer und Witsch 1963 Foto: Jörg Schröder/Barbara Kalender

Jörg Schröder gilt als Enfant terrible der bundesdeutschen Verlagsszene. Im von ihm gegründeten März-Verlag publizierte er die wichtigsten literarischen und politischen Köpfe der Neuen Linken. Zusammen mit seiner Frau Barbara Kalender entwickelte er das literaturhistorisch einmalige Langzeitprojekt »Schröder erzählt« (1990–2018).

Nicht ohne T

Als ich erfuhr, dass der legendäre März-Verleger im bayerischen Fuchstal lebt und mit »Schröder erzählt« ein neues Projekt ins Leben gerufen hat, lud ich ihn in meinen »Literaturclub« bei der Münchner Jazz Welle Plus ein. Eine einstündige Sendung, in der man so ausführlich erzählen konnte wie nötig. Wer wäre dazu besser geeignet als Jörg Schröder?

Auf dieses erste Treffen vor fast 30 Jahren, bei dem ich Barbara Kalenders Kochkünste und die umwerfende Gastfreundschaft der beiden genießen durfte, folgten weitere. Von Fuchstal zogen sie nach Augsburg, und wieder war Jörgs Mutter dabei, deren letzter Wunsch schließlich auch erfüllt wurde: »In Augsburg möchte ich nicht begraben sein!« Sie fand ihre letzte Ruhestätte in Berlin, wo Barbara und Jörg nun schon über ein Jahrzehnt leben und arbeiten.

Dass sie meine Lesungen besuchten und – immer in einer der vorderen Reihen sitzend – mit ermutigendem Mienenspiel begleiteten, weiß ich zu schätzen. Ich habe den beiden viel zu verdanken in Sachen Mut, Haltung, Autonomie – und das heute gebräuchliche Wort »Dumpfmeister«. Von Jörg hörte ich diesen Begriff das erste Mal und war glücklich, weil er genau das traf, was ich damals suchte.

So locker und großzügig Jörg im Alltag ist, so streng und kompromisslos ist er, wenn es um seine Arbeit geht: Ich hatte ihn eingeladen, im Münchner Literaturtelefon die neue Folge von »Schröder erzählt« zu präsentieren. Nachdem der Tonmeister Schlucker und Schmatzer herausgeschnitten hatte, hörten wir uns die Aufnahme an. Damals, im Analogzeitalter, wurde wirklich noch geschnitten; an einer Stelle hatte der Tonmeister zuviel des Guten getan und bei der Endung das T entfernt. Wir hörten also »erzähl« statt »erzählt«. Damit war Jörg nicht einverstanden. Was tun? Die Lesung wiederholen? Den Satz neu aufnehmen und einflicken? Oder auf dem Schneidetisch in den dort herumliegenden Schnipseln das T suchen? Wir entschieden uns für letzteres und hatten viel Spaß bei der Suche und dem Ergebnis: Ein kräftiges T am Ende des Satzes. Schröder erzählT!

Gunna Wendt

Wenn Schröder zu Tisch bittet

Oft und zu Recht sind Jörg Schröders Sprachgewalt und -witz gerühmt worden, seine Frechheit, sein Esprit, sein unternehmerischer Elan, die Entschlossenheit, mit der er Ross und Reiter nennt, auch wenn er sich damit Feinde macht, seine Zähigkeit im Kampf mit Prozessgegnern oder tückischen Krankheiten, sein Elefantengedächtnis, die Tollkühnheit, mit der er als Verleger die Kulturrevolution in der Bundesrepublik vorantrieb, sein Wagemut als Bannerträger der Pornographie und der lange Atem, den er im Verbund mit seiner Lebensgefährtin und Produktionsgenossin Barbara Kalender seit 1990 als Autor der autobiographischen Serie »Schröder erzählt« bewiesen hat. Anlässlich seines 80. Geburtstags sollen hier aber auch einmal seine und im gleichen Maße Barbara Kalenders Gastgeberqualitäten gewürdigt werden. Sie sind herausragend.

Was natürlich nur den Happy few bekannt ist, die einmal von dem Küchenteam Schröder & Kalender bewirtet worden sind; sei es als Dinnergäste oder als Mitglieder der März-Gesellschaft, die einmal monatlich zum Jour fixe in Schröders & Kalenders großem Wilmersdorfer Arbeitswohnzimmer zusammentrifft, um bei Wein, Bier, Wasser und Selbstgebackenem einem Vortrag oder einer Lesung zu lauschen und anschließend über Gott und die Welt zu reden. Schon das Recht zur Teilnahme an diesen Zusammenkünften ist ein guter Grund, der März-Gesellschaft beizutreten. »Um 21.00 Uhr das letzte Glas«, heißt es in den Einladungen, aber das ist nur ein leeres Wort. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese beiden formidablen Gastgeber nach ihren Lesungen gelegentlich sogar ihr Hotelzimmer zum offenen Nachtlokal umfunktionieren und ihre Minibar den Gästen zuliebe so gründlich plündern wie die Wikinger die Orkney-Inseln.

Und so möge es noch lange bleiben.

Gerhard Henschel

Ziegen füttern

Dass ausgerechnet eine Zahl Anlass sein soll, um über Jörg Schröder zu schreiben, erscheint mir grundfalsch. Schließlich ist von allen Eigenschaften dieses Mannes sein Alter diejenige, die ihn am wenigsten charakterisiert.

Das erste Mal trafen wir uns auf einer dieser Partys, bei denen alle in der Küche stehen. Schon damals war er doppelt so alt wie das Gros der irgendwie künstlerisch tätigen Gäste und dabei wacher, witziger, radikaler. Aber weder wegen noch trotz des Altersunterschieds, sondern einfach so.

Seitdem ist Jörg Schröder, der stets tadellos gekleidete Dandy und begnadete Geschichtenerzähler, mir ein wertvoller Freund geworden. Oft habe ich ihm die Bude vollgequarzt, sein weißes Sofa mit Tränen und Rotwein bekleckert und immer die letzte S-Bahn verpasst. Von ihm habe ich gelernt, dass Freundlichkeit nichts mit Nettigkeit zu tun hat, dass man einen Idioten auch einen Idioten nennen muss und dass Geld niemals ein Problem sein darf.

Es ist noch nicht lange her, da waren wir am Elefantentor des Berliner Zoos verabredet. Ich war stolz wie Oskar auf das noch neue Kind, das bei dieser Gelegenheit bestaunt werden sollte, sich kaum auf den Beinchen halten konnte und bald energetisch vorauspreschte, bald sich auf dem Bauch liegend weigerte, einen weiteren Schritt zu tun.

Währenddessen sprachen wir über Pornographie und Sexarbeit als Kunstform und über eine Autorin, die einst als Vorschuss einen Chinchilla-Mantel verlangte. Immer wenn ich diese Erzählungen höre, erscheint die alte Bundesrepublik mir bei aller Piefigkeit und Verklemmung als wunderbarer Nährboden für unterhaltsamen Wahnsinn aller Art, und ich bin beinahe versucht, meine späte Geburt und das Dasein, diese Stadt Berlin, in der alles geht und nichts funktioniert, gänzlich zu verfluchen.

Das Gespräch musste immer wieder unterbrochen werden, da das Kind naturgemäß keine Vernunft im Köpfchen hatte, den wespenumschwirrten Mülleimer spannender fand als die Possen der Paviane dahinter, bis ein plötzlich auftauchender Nilpferdkopf es vollends aus der Fassung brachte. Auch hier wusste Schröder Rat. Die Großwildjagd wurde abgebrochen, und es ging in den Streichelzoo. Und siehe da: Sie fraßen ihm immer noch aus der Hand, die Ziegen.

Diana Weis

Von Vrouwen usw.

Im Frühjahr 2004 entsandte mich die Konkret-Redaktion in ein so hochspezielles gleichwie -progressives süddeutsches Gefilde, nämlich nach Bayerisch-Schwaben. Ich möge doch bitte, instruierte mich Marit Hofmann, denn ich sei mit dem Typen ja irgendwie echt befreundet, angesichts damals stark akuter literaturbetrieblicher Blödheiten rund um Maxim Biller und einen gewissen Thor Kunkel und obendrein Joachim Unseld ein profundes Gespräch mit Jörg Schröder über buchindustrielle Skandalisierungsprozeduren (oder so was in der Art) führen. Im übrigen sei Schröder von Konkret jahre- oder jahrzehntelang sträflich missachtet worden, ich solle diese schändliche Scharte ordentlich auswetzen.

Ich saß dann Jörg an dessen Schreibtisch gegenüber, in Barbaras und seiner eleganten Wohnung in Augsburg. Wie das heute noch brauchbare Interview über das »Wahnsystem« Feuilleton, über diese »Narrenwelt« und »diesen in sich verschworenen Saustall« (Schröder), zustande kam, ist mir entfallen. Ich weiß nur noch – grade, während ich dies tippe, läuft auf 3sat ein Film über die Wasseramsel, servus, Barbara, du ewig junge Heckenbraunelle! –, dass ich davor, mittendrin oder danach im Beisein von Jörg am Telefon mit meiner Vrouw zu sprechen mich bemüßigt fühlte, da wir uns in einer veritablen Regierungs-, ja Koalitionskrise befanden, deren versuchsweise Bewältigung keinen Aufschub duldete.

Ein paar Jahre später erzählten mir Barbara und Jörg, dass ich durch ebenjenes fernmündliche Gefasel ihre Ehe gerettet hatte – vermutlich weil sich die beiden, dazumal von ähnlichen Kalamitäten geplagt, nach meiner (betrunkenen) Abreise gedacht hatten: Einen solchen Krampf wie der Roth und sin Vrouw veranstalten wir nicht.

Es ist ja in der Regel so, dass »solche Strukturen Probleme haben, sich zu erneuern« (Christopher Lauer, ehemals Piratenpartei, vorhin auf Phoenix, in der Sendung »Republik am Abgrund«; man beachte die Moderatorin Farah Schlink!) – solche Vrouw-Mann-Strukturen. In der Belohnungsspätfolge jedenfalls kredenzten mir Barbara und Jörg 2009 in der Wexstraße Absinth. Es war einer der fröhlichsten Abende, den ich bis dato erleben durfte. Er möge wiederholt werden – aber bitte, liebe Barbara, lieber Jörg, mit russischem Bier vom Händler in der verruchten S-Bahn-Unterführung vor eurer Tür.

Nieder mit dem »Seelenkwulst und -kwalst« (Schröder)! Und alles erdenkliche Gute, Jörg!

Jürgen Roth