Gnadenloser Fließtext

Im Zentrum steht das Paradies: Polnisch lernen macht glücklich Foto: Jens Büttner/Zentralbild/dpa

Berlin liegt keine 100 km von der polnischen Grenze entfernt. Zu den beliebtesten Reisezielen zählt das Nachbarland dennoch nicht. Und kaum jemand stellt sich der Herausforderung, die Sprache der östlichen Nachbarn zu erlernen. Seit Jaroslaw Kaczynskis PiS an der Regierung ist, ist die Distanz sogar wieder gewachsen, gilt Polen als Störenfried im EU-Europa. Man wendet sich lieber ab. Das war noch nicht absehbar, als sich die Berliner Autorin Sabine ­Hassinger vor fünf Jahren entschloss, das lang gehegte Vorhaben, eine osteuropäische Sprache zu lernen, in die Tat umzusetzen und sich mit dem »Nächstbesten«, der »Nachbarin Polska«, einzulassen. Davon handelt nun ihr Buch »Frau Schneider lernt Polnisch«. Hassinger ging für einen Sprachkurs nach Lodz, ein Stipendienaufenthalt in der Krakauer Villa Decius und weitere Reisen folgten – »während Frau Schneider Polnisch lernt, verändern sich schneller Land und Welt«.

Sabine Hassinger wäre nicht die Sprachkünstlerin, die 2015 die vielstimmige Prosakomposition »Die Taten und Laute des Tages« vorgelegt hat, wenn sie das Abenteuer, die polnische Sprache zu erlernen, zu einer banalen Erzählung verarbeitet hätte. Die Expedition Frau Schneiders, ihres Alter Ego, bietet sie dem Leser als »gnadenlosen Fließtext« dar, dessen Fluss freilich ständig von polnischen Sprachsplittern verlangsamt oder aufgehalten wird, wobei lautschriftliche Transkriptionen den Klang des Polnischen in den Text holen und zwischen den Ebenen gleichsam vermitteln. Der Text lässt uns direkt teilhaben an der Annäherung, die durch Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet ist und durch »Nähe zu Natur und zu Naturgewalten«. Die Lernende und mit ihr der Leser erlebt »Flashs des Erkennens von Zusammenhängen«, aber das Polnische ist auch »in seiner Fremdheit manchmal schwer auszuhalten«. Eigenheiten einer Sprache prägen das Denken: »Die Verben mit ihren Aspekten, vollendet oder unvollendet, zeugen von einer anderen Art des Bewusstseins fürs Tun oder für die Grammatik des Tuns, im Zentrum steht das Paradies, ein glücklicher Moment«.

Auf der Suche nach Polnisch-Lehrbüchern stößt Frau Schneider in einer Bibliothek auf das Buch »Mein Bericht an die Welt« von Jan Karski – dem Mann, der 1943 dem US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt persönlich von der Judenvernichtung in Polen berichtete, ohne damit die Katastrophe aufhalten zu können. Nach dieser Lektüre begleitet das Thema Holocaust den Spracherwerb – und vermutlich wäre es auch nur um den Preis beträchtlicher Ignoranz möglich, dieses Thema auszuklammern bei der Fühlungnahme mit den Nachbarn, auch wenn die sich manchmal fragen mögen: »Warum interessieren sich die Deutschen nur für die Juden, warum interessieren die Deutschen sich nicht für die Polen und ihr Land?« Die Erzählerin jedenfalls ist gewarnt: »Wenn du weiter soviel über den Holocaust schreibst, dann muss dein Buch nicht ›Frau Schneider lernt Polnisch‹, sondern ›Frau Schneider lernt Holocaust‹ heißen.« Soweit kommt es nicht, auch wenn die im heutigen Polen gelegenen deutschen Vernichtungslager aufgesucht werden.

Frau Schneider dringt immer tiefer ein in Sprache und Kultur, liest Zeitungen, besucht Theateraufführungen, Museen und eine Veranstaltung zum 70. Jahrestag der Liquidation des Ghettos Litzmannstadt in Lodz. 2016, am 72. Jahrestag und nach der Regierungsübernahme durch die PiS, hat sich der Wind gedreht: »Die Atmosphäre hatte sich drastisch verändert, noch in den unpassendsten Momenten, z. B. bei den Reden in Radegast, Bahnhof von wo die Transporte in die Vernichtungslager abgingen, musste betont werden welche Verdienste den unschuldigen und äußerst tapferen Polen anzurechnen sind, der Übersetzer sagte zu Schneider, dass es ihm sehr schlecht dabei ergangen sei, in diesem Moment diese Übertreibungen und sogar Lügen für die internationalen Gäste auf Englisch überbringen zu müssen.« Aber Frau Schneider lernt auch, Befindlichkeiten besser einzuordnen: »Verstehe jeden Tag besser, woher diese Sturheit kommt. Die EU wird als Herrschaft, als eine Fremdherrschaft wahrgenommen, no wlasnie! gegen die man sich, wie es immer war bei Fremdherrschaft, mit aller Entschiedenheit wehren muss.«

Während von der Notwendigkeit der Verständigung zwischen den europäischen Ländern in Sonntagsreden und Leitartikeln immer nur folgenlos schwadroniert wird, zeigt Sabine ­Hassinger eindrucksvoll, was es wirklich bedeutet, sich einem Nachbarn mit ernsthaftem Interesse zu nähern, dass es mitunter wehtut, und dass der Erkenntnisgewinn dennoch groß ist – in einem faszinierenden Stück Literatur, in dem sich die beiden Sprach- und Weltapparate buchstäblich aneinander reiben. »Odwagi nur Mut!«