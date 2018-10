Irland entscheidet

Ja zur Entkriminalisierung von Religionskritik: Wahlkampf am 18. Oktober in Dublin Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

In Irland gehört das Fluchen zum guten Ton. Künftig sollen die Iren das aber auch gefahrlos tun können. Per Referendum soll am Freitag entschieden werden, ob Gotteslästerung als Straftat aus der Verfassung der Republik gestrichen werden soll.

Gesetze werden in Irland vom Parlament verabschiedet. Wenn diese jedoch im Widerspruch zur Verfassung stehen, können sie vor Gericht für ungültig erklärt werden. Eine Änderung des Grundgesetzes ist nur durch einen Volksentscheid möglich.

Rechtlich definiert wurde Blasphemie erst 2009 mit dem Verleumdungsgesetz. Demnach macht man sich der Gotteslästerung schuldig, wenn man sich grob beleidigend über Dinge äußert, die von einer Religionsgemeinschaft als heilig angesehen werden, und damit eine substantielle Anzahl von Gläubigen absichtlich verletzt. Der Artikel beschränkt sich nicht auf Gotteslästerung: »Die Veröffentlichung oder Äußerung blasphemischer, aufrührerischer oder unsittlicher Dinge ist eine Straftat.« Letztere Aspekte sollen von dem Referendum nicht berührt werden – auch wenn das Wort »aufrührerisch« ähnlich unklar definiert ist.

Urteile nach diesem Paragraphen gab es nicht. 2016 verursachte ein Komiker konsequenzlosen Wirbel, als er in seiner Show die Eucharistie als »dieses Scheißding« bezeichnete. Im Jahr zuvor traf es den britischen Entertainer Stephen Fry, der in einem Fernsehinterview auf die Frage, was er Gott sagen würde, geantwortet hatte: »Wie kannst du es wagen, eine Welt zu erschaffen, in der es soviel unverschuldetes Elend gibt! Das ist zutiefst böse. Warum sollte ich einen launischen, niederträchtigen, törichten Gott respektieren, der eine Welt erschafft, die so voller Ungerechtigkeit und Schmerz ist?« Die Äußerung verbreitete sich im Internet wie ein Lauffeuer und führte zu einer Untersuchung. Schließlich wurde aber festgestellt, dass sich keine genügend große Gruppe von Gläubigen beleidigt fühlte.

Am Freitag entscheiden die Iren außerdem über die Nachfolge des 77jährigen Präsidenten Michael D. Higgins, der sich um die Wiederwahl bewirbt. Bereits zweimal hatten Frauen diesen vor allem mit repräsentativen Aufgaben betrauten Posten inne: Mary Robinson von 1990 bis 1997 und Mary McAleese zwischen 1997 und 2011. Das Amt bringt beachtliche finanzielle Vorteile mit sich: Neben dem für einen zutiefst verschuldeten Staat exorbitanten Jahreseinkommen von 249.000 Euro werden sagenhafte Spesen zugestanden. Hinzu kommt die auf Lebenszeit ausgezahlte Pension von jährlich 135.000 Euro.

Der ehemalige Labour-Abgeordnete und Minister Higgins vertrat einst das »linke Gewissen« dieser sozialdemokratisch orientierten Partei. Dennoch machte er während seiner Amtszeit nicht einmal von seinem Recht Gebrauch, im Parlament zu sprechen und etwa die zerstörerische Kürzungspolitik zu kritisieren. Labour führte über viele Jahre unter seiner Präsidentschaft die Regierung an und setzte mit größter Härte Sparmaßnahmen durch. Kein Wunder also, dass Higgins nun auf die Unterstützung aller etablierten Parteien bauen kann.