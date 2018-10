Rechnungshof prüft UPD

Beratung: Erhebliche Zweifel an Unabhängigkeit der UPD bleiben Foto: Martin Schutt/dpa

Mit dem Eigentümerwechsel bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) und Vorwürfen missbräuchlicher Verwendung von Beitragsmitteln wird sich nun auch der Bundesrechnungshof (BRH) beschäftigen. Wie eine Behördensprecherin am Montag nachmittag dem Deutschen Ärzteblatt mitteilte, will die zuständige Fachabteilung vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) die Fördervereinbarung mit der UPD bzw. ihrer Muttergesellschaft Sanvartis anfordern. Die Bundeshaushaltsordnung (BHO) sieht in Paragraph 95 eine Auskunftspflicht gegenüber dem BRH vor. Im Kern könne man überall dort, wo Bundesmittel fließen, Unterlagen anfordern, sagte die BRH-Sprecherin. Danach solle entschieden werden, ob und wie man in dem Fall weiter vorgehe, hieß es.

Zum Jahresanfang 2016 wurde die »gemeinnützige« UPD an die Sanvartis GmbH übertragen, die unter anderem als Dienstleister der Krankenkassen Geld verdient. Unlängst wechselte die Gesellschaft mitsamt Patientenberatung den Besitzer und steht seitdem unter Kontrolle eines Konzerngeflechts, das der pharmazeutischen Industrie zuarbeitet. Im Gefolge der jüngsten Geschehnisse sind erneut Zweifel an der behaupteten Unabhängigkeit der in gesetzlichem Auftrag tätigen Anlaufstelle für ratsuchende Patienten laut geworden. In einem Brief an den Patientenbeauftragten der Bundesregierung beklagten die sechs wissenschaftlichen Mitglieder des UPD-Beirats »mangelhafte« Qualität und nicht erfüllte Leistungsversprechen.

Für Unmut sorgen zudem Transparenzdefizite bei den Finanzen und Hinweise, dass bei der Auftragsvergabe an Sanvartis vor drei Jahren nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Bis Ende 2015 hatte eine Bietergemeinschaft aus Sozialverband VdK, Verbraucherzentrale Bundesverband und Verbund unabhängige Patientenberatung (VuP) die UPD in gemeinsamer Trägerschaft betrieben. Unter ihrer Regie beliefen sich die Kosten für Computerausstattung und Software auf jährlich 50.000 Euro. Sanvartis macht heute für denselben Posten knapp zwei Millionen Euro bei ihrer Tochter geltend. Dazu kommen weitere Leistungen in Millionenhöhe, die andere Sanvartis-Töchter mit der UPD abrechnen. Die Patientenberatung erhält jährlich über neun Millionen Euro aus Versichertenbeiträgen vom GKV-Spitzenverband.