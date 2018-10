»Absicherung ist keine Frage der Barmherzigkeit«

Der arme Bevölkerungsteil steht im Schatten und ist für Regierungshandeln daher nicht sehr relevant Foto: dpa

Im Schattenbericht der Nationalen Armutskonferenz heißt es unter anderem: Wirtschaftlich boomt das Land. Dennoch wächst die Armut in Deutschland. Ist das wirklich ein Widerspruch?

Von den Menschen wird es als widersprüchlich wahrgenommen. Die Zahlen der Arbeitsagentur deuten darauf hin, dass die Erwerbslosigkeit Monat für Monat sinkt. Im zweiten Schritt muss aber die Struktur besehen werden: Welche Menschen sind denn arbeitslos? Dabei stellt man zum einen eine verfestigte Erwerbslosigkeit fest. Zweitens finden sich diejenigen, die in Arbeit vermittelt wurden oder die Arbeit gesucht haben, in ungünstigeren Arbeitsbedingungen wieder. Es stimmt, dass Wirtschaftswachstum, Hartz IV und prekäre Beschäftigung zusammenhängen. Die Zumutbarkeitsregeln wurden nicht zuletzt geändert, um Menschen »leichter« in Arbeit zu bringen. Das heißt, Menschen sind eher aufgefordert, auch einen unpassenden Arbeitsplatz anzunehmen.

Sie sagen, dass Menschen in Armut keine Bittsteller sind, sondern soziale Rechte haben. Sie verweisen in dem Zusammenhang auf den UN-Sozialpakt, den die BRD 1973 unterschrieben hat. Bricht die Bundesregierung internationales Recht?

Man kann zumindest sagen, dass Deutschland hinter den gesteckten Zielen des Sozialpaktes zurückbleibt. Der UN-Sozialausschuss hat herausgestellt, dass hier Verbesserungsbedarf besteht. Ich finde gut, dass das Thema auf der Ebene von Recht und Ansprüchen diskutiert wird und damit der Diskussion um freiwillige Wohlfahrt entzogen ist.

Können Sie ihre Kritik an der ehrenamtlichen Fürsorge konkretisieren?

Es war ein langer Weg, bis gesagt wurde: Die Absicherung von Menschen, die in Not geraten sind, ist keine freiwillige Tat oder eine Frage von Barmherzigkeit. Menschen haben einen Rechtsanspruch auf das Existenzminimum. Und dieses muss dann auch auskömmlich sein. Das ist derzeit nicht der Fall. Statt dessen wird der Regelsatz zum Teil sogar für Dinge verwendet, die damit nicht bezahlt werden sollten. Zum Beispiel wenn die Miete höher ist als der Zuschlag, der für die Kosten der Unterkunft vom Staat gewährt wird. Oder wenn Mietkautionen oder Anschaffungen getätigt werden müssen, für die ein Darlehen benötigt wird. Dieses wird dann aus dem laufenden Regelsatz abgezahlt. Auch Sanktionen sind ein Widerspruch in sich, weil in ihrem Falle faktisch das Existenzminimum gekürzt wird. Insofern ist die Mindestversorgung nicht gesichert. Dadurch wird ein Recht nicht voll erfüllt.

Ihre Forderungen nach Mindestlohnerhöhung, Abschaffung der Sanktionen und Ausweitung der Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse sind nicht neu. Sie haben inzwischen den dritten Schattenbericht vorgelegt. Hat sich etwas verändert?

Gegen die Einführung des Mindestlohnes gab es sehr lang Widerstand. Aber dieser Widerstand ist gebrochen worden. Und nach Einführung konnte man zeigen, die Wirtschaft ist trotz Mindestlohns nicht den Bach runtergegangen. Deshalb weist der Mindestlohn in die richtige Richtung. Natürlich sind das Machtfragen. Aber wenn ich einen positiven Ansatz habe, dann benenne ich den und sage, da machen wir jetzt weiter.

Ist es möglich, Armut generell abzuschaffen?

Eine gerechte Gesellschaft, in der es keine Armut gibt, haben wir momentan in keinem Land der Welt. Insofern ist die Abschaffung nicht besonders wahrscheinlich. Es ist dennoch sehr sinnvoll, Armut anzuprangern und Schritte zur Lösung aufzuzeigen.

Worin bestehen die Schritte?

In guter Arbeit. In der Frage der Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen. Es geht auch darum, wie die Erwerbslosen mit Transferleistungen ausgestattet sind. Und Priorität hat unseres Erachtens eine Absicherung der Kinder.

Wahrscheinlich die meisten würden Armut gern abgeschafft sehen. Warum macht die Bundesregierung sowenig dagegen?

Gesamtgesellschaftlich ist es so, dass die 16,2 Prozent der Bevölkerung, die von Armut bedroht oder arm sind, im Schatten stehen. Und das Problem ist, dass Regierungen auf diejenigen achten, die sie unterstützen und wählen. 16,2 Prozent sind die Minderheit, die dabei aus dem Blick gerät. Hinzu kommt, dass die Betroffenen noch politikverdrossener sind und die Politiker meinen, sie deshalb noch weniger in den Blick nehmen zu müssen.