Finger weg vom INF-Vertrag

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu (r.) und US-Sicherheitsberater John Bolton am Dienstag in Moskau Foto: Vadim Savitsky/Russian Defence Ministry Press Service/Handout via REUTERS

Russland will am INF-Abrüstungsvertrag mit den USA festhalten. Ohne Vorschläge für ein neues Abkommen sollte es nicht aufgekündigt werden, sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. Ohne eine Alternative sei es gefährlich, aus dem INF-Abkommen auszusteigen.

Im Zusammenhang mit der Diskussion um den 1987 zwischen den Vereinigten Staaten und der damaligen Sowjetunion unterzeichneten Vertrag, der den Bau und Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Raketen oder Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern verbietet, ist US-Sicherheitsberater John Bolton am Montag zu Gesprächen in Moskau eingetroffen.

Am Dienstag vormittag traf er den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Die Nachrichtenagentur TASS zitierte Schoigu anschließend mit den Worten, Russland und die USA könnten zusammenarbeiten, um die weitere Verbreitung von Atomwaffen zu stoppen und lange bestehende Konflikte wie den Krieg in Syrien beizulegen. Für den Nachmittag war eine Begegnung Boltons mit Präsident Wladimir Putin vorgesehen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag (Ortszeit) bekräftigt, dass Washington aus dem INF-Vertrag aussteigen werde. Zudem drohte er neue Aufrüstung an. Sein Land werde den Bestand an Atomwaffen ausbauen, bis »die Leute zur Vernunft kommen«. Er fügte hinzu, diese Bemerkung richte sich an China und Russland.

Beijing verwahrte sich dagegen, von Trump in die Diskussion um das Abkommen hineingezogen zu werden. Es sei »vollkommen falsch«, den Rückzug der USA aus dem INF-Vertrag mit China in Verbindung zu bringen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chun­ying, am Montag in Beijing. Man rufe die beteiligten Länder auf, ihre Meinungsverschiedenheiten über das Abkommen durch Dialog und Beratungen beizulegen. China hoffe, dass die »über Jahre hart erarbeiteten Errungenschaften« bewahrt werden und man über eine Aufkündigung »zweimal nachdenkt«. (dpa/Reuters/Xinhua/jW)