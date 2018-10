Meldungen vom Karussell

Bratislava. Im Fußballbetrieb dreht sich das Personalkarussell lustig weiter. So wird Pavel Hapal neuer Fußballnationaltrainer der Slowakei. Der Tscheche wird das Team bis zum Abschluss der Qualifikation für die EM 2020 führen. Hapal hat 1992/93 für Bayer Leverkusen gespielt. Der kriselnde Champions-League-Sieger Real Madrid hingegen soll an einer Verpflichtung von Routinier Zlatan Ibrahimovic interessiert sein. Ibrahimovic hat schon überall gespielt, u. a. bei Barça, aber noch nicht bei Real. Derzeit spielt er in den USA. Spartak Moskau hat seinen italienischen Cheftrainer Massimo Carrera entlassen. Beim Gruppenspiel der Europa League gegen die Rangers in Glasgow wird Assistenztrainer Raúl Riancho auf der Bank sitzen. (dpa/jW)