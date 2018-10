»Das gibt mir als Parlamentarierin Kraft«

Unterstützer der »Lampedusa-Flüchtlinge« demonstrieren in Hamburg am Rande eines Landesparteitags der SPD (13.12.2014) Foto: Bodo Marks/dpa

Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag fand im Europaparlament auf Initiative der Konföderalen Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken, GUE/ NGL, das »Erste Geflüchteten- und Migrantenparlament« mit mehr als 100 Teilnehmern statt. Wie ist es dazu gekommen?

Vor etwa einem Jahr besuchte uns die Gruppe »Lampedusa in Hamburg« in Brüssel. Die Geflüchteten informierten unsere Fraktion über ihre Lage. Einer der Geflüchteten sagte, dass es an der Zeit sei, eine eigene Vertretung auf europäischer Ebene zu schaffen. Davon war die GUE/NGL absolut begeistert und beim Lunch entstand dann die Idee eines Flüchtlingsparlamentes. Nach der Fraktionssitzung kam unsere Finanzverantwortliche zu mir und meinte: »Conny, wenn du Geld dafür brauchst, das kriegen wir hin.« Da ja Finanzverantwortliche eher immer knickrig sind, warteten wir nicht lange und planten das Projekt für den Herbst 2018.

Wie organisiert man so ein Parlament?

Anders als Konferenzen. Mein Praktikant Heraldo und die Assistenten des LIBE-Ausschusses entwickelten zusammen mit der Hamburger Lampedusa-Gruppe Ideen, die dann mit Selbstvertretungen aus verschiedenen Mitgliedsstaaten abgestimmt wurden. Dabei kristallisierte sich heraus, dass es nicht nur um Geflüchtete gehen kann, sondern auch um Migranten, die in Europa leben und arbeiten. Deshalb wurde ein anderer Name gewählt: »Refugee & Migrants Parliament«, RMP. In Kooperation entstand die Tagesordnung, wurden Rednerinnen und Redner ausgewählt, Workshops organisiert und vereinbart, am Vorabend der Veranstaltung eine gemeinsame Resolution zu erarbeiten. Dass letzteres auch wirklich klappte, fand ich schon erstaunlich, kenne ich doch die langwierigen Debatten, die wir oft unter Linken haben, wenn wir ein Positionspapier auf den Weg bringen.

Mit welchen Zielsetzungen fand das RMP statt?

Wir hatten nicht vor, eine Konferenz durchzuführen, die auf ein bestimmtes Thema hinzielt. All das gibt es bereits. Uns geht es um eine Struktur, die Geflüchtete und Migranten auf europäischer Ebene als Akteure stärkt. Wir haben eine EU-Kommission und den Europäischen Rat beispielsweise, die die Regierenden der Mitgliedsstaaten repräsentieren. Wir haben das Europaparlament, das zweifellos die politische Vielfalt Europas widerspiegelt, was schon besser ist. Wo aber bleiben die Millionen Geflüchteten und Migranten in der EU? Deren Vertretung muss jetzt entstehen. Und wir meinen es wirklich ernst damit. Es geht uns um eine Struktur, die von den europäischen Institutionen respektiert wird. Es geht darum, mit eigenen Forderungen auf die Institutionen zuzugehen, eine starke demokratische Vertretung zu schaffen, Arbeitsgruppen einzurichten, gemeinsame Aktionen zu planen. Dazu muss das Europaparlament Dienstleister und Partner zugleich werden. Erste positive Signale aus anderen Fraktionen gibt es.

Welche weiteren Schritte sind geplant?

Wenn das nächste RMP gut vorbereitet sein soll, muss sich eine Arbeitsstruktur bilden. Die ist in der Entstehung. Dort werden die Vorbereitungen getroffen und Forderungen an die neue Kommission sowie das Parlament entwickelt. Unser Job als Fraktion wird sein, organisatorische Unterstützung zu gewähren. Abgesehen von den großen Plänen werden ganz simple Dinge gebraucht, wie eine Öffentlichkeitsplattform, ein Logo und ähnliches.

Hat Sie etwas besonders beeindruckt?

Es ist grandios, in einem Saal mit Geflüchteten und Migranten aus ganz Europa zu tagen. Von ihren Perspektiven und Kämpfen zu hören und ihren Optimismus zu spüren, gibt mir als Parlamentarierin Kraft, mich der inhumanen Asyl- und Migrationspolitik insbesondere der Mitgliedsstaaten wieder und wieder entgegenzustellen. Aber am meisten haben mich die Frauen beeindruckt, die knallhart ihre Positionen eingebracht haben, was man letztlich auch in der Resolution ablesen kann. Insofern ist eine solche Institution auch ein Lernprozess für alle Beteiligten. Wir wollen uns als gleichberechtigte Partner entgegenkommen. Der Anfang ist gemacht.