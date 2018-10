Washington bleibt Erklärung schuldig

Donald Trumps Sicherheitsberater John Bolton am 3. Oktober in Washington Foto: Susan Walsh/AP Photo/dpa

Nach der Ankündigung des Ausstiegs der USA aus dem INF-Vertrag hat US-Sicherheitsberater John Bolton mit seinem russischen Kollegen Nikolai Patruschew in Moskau gesprochen. Details waren zunächst nicht bekannt.

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag angekündigt, den INF-Vertrag einseitig aufkündigen zu wollen. Die Vereinbarung aus dem Jahr 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion verbietet beiden Parteien den Bau und den Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Marschflugkörper und Raketen mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern.

Ein Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow war ebenfalls geplant. Ob Bolton bei dem zweitägigen Besuch auch mit Präsident Wladimir Putin sprechen wird, blieb zunächst unklar. Lawrow betonte am Montag, Moskau sei noch immer zu einem Dialog mit Washington bereit. Bislang gebe es aber noch keine öffentliche Erklärung zu dem Ausstieg, der mehrere Monate Vorbereitungszeit benötige.

Die USA kündigten zudem an, die anderen NATO-Staaten im Laufe der Woche offiziell über ihre Pläne zur Zukunft des INF-Vertrages zu informieren. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen vom Montag soll die Unterrichtung im Rahmen einer Sitzung des Nordatlantikrates erfolgen.

Die russische Regierung warnt vor Gegenmaßnahmen im Fall eines Rückzugs der USA aus einem der wichtigsten Abrüstungsabkommen. »In diesem Fall muss Russland nach einer Wiederherstellung des Gleichgewichts in diesem Bereich suchen«, sagte der Sprecher des Präsidialamts, Dmitri Peskow, am Montag in Moskau. Sollten die USA tatsächlich aus dem INF-Vertrag aussteigen, würde Washington genau die Systeme entwickeln, die durch das Abkommen verboten wurden.

Die EU-Kommission appellierte am Montag an die USA und Russland, den INF-Vertrag »zu erhalten«. Beide Seiten müssten dafür in einem »konstruktiven Dialog« bleiben, sagte die Kommissionssprecherin Maja Kocijancic in Brüssel. Washington und Moskau müssten für eine »vollständige und nachweisbare« Umsetzung des Abkommens sorgen. (AFP/dpa/jW)