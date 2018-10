»Angezogen von allem Geächteten«

Schreibende Frauen im Expressionismus waren lange Zeit wenig bekannt. Das spärliche Wissen über sie beschränkte sich auf Namen wie Else Lasker-Schüler, Emmy Ball-Hennings und Claire Goll. Doch wer kennt Mechtilde Lichnowsky, Henriette Hardenberg oder Marie-Luise Weissmann? Nicht nur über Großstadterfahrungen und Ich-Dissoziation schrieben sie, sondern reflektierten auch die soziale Stellung der Frau in der Gesellschaft. So forderte zum Beispiel Grete Meisel-Heß als Voraussetzung für die sexuelle Befreiung der Frau eine Veränderung der Wirtschaftsform. Vehement wandte sie sich gegen die Misogynie und den Antisemitismus des Philosophen Otto Weininger, der in seinem Buch »Geschlecht und Charakter« Frauen jede Persönlichkeit abgesprochen hatte.

So gut wie unbekannt ist das Leben und Werk der Lyrikerin, Schriftstellerin und Journalistin Elisabeth Janstein. Am 19. Oktober 1893 in Iglau/Mähren als Elisabeth Jenny Janeczek geboren, wuchs Janstein als Tochter einer angesehenen, geadelten Offiziersfamilie in verschiedenen Städten der k. u. k. Monarchie auf, zuletzt in Wien. Im Streben nach Selbständigkeit bestritt sie in Wien ab Dezember 1914 durch Telefondienste ihren Lebensunterhalt, obgleich sie es finanziell nicht nötig gehabt hätte. Über die marternden Arbeitsbedingungen einer Telefonistin, über den schmerzhaften »metallenen Reif des Kopfapparates« und die »schmetternden Ohrensignale« schrieb sie in der Arbeiter-Zeitung 1920. Schreiben war für sie Entlastung und später Alternative zum Telefondienst. Nach dem Ersten Weltkrieg konnte sich Janstein als Autorin im Umkreis des Expressionismus etablieren. Ihre Gedichte erschienen neben Arbeiten von Georg Trakl, Franz Werfel und Stefan Zweig und wurden in Zeitschriften wie Die Aktion publiziert. Hier würdigte sie das Andenken Rosa Luxemburgs, die »an die Kraft des liebenden Herzens geglaubt« hatte. Mit den Lyrikanthologien »Gebete um Wirklichkeit« (1919) und »Die Landung« (1921) sowie der Prosasammlung »Die Kurve«. In Aufzeichnungen (1920) gelangen ihr mehrere, von Grete von Urbanitzky als »Dichtungen von ekstatischer (…) Inbrunst« gewürdigte Publikationen, in denen sie Themen wie Einsamkeit, Krankheit und Scheinheiligkeit bürgerlicher Existenz behandelte. Auf Anraten der Pädagogin und Frauenrechtsaktivistin Eugenie Schwarzwald gab sie 1922 den Job als Telefonistin auf und nahm einen Redakteursposten bei der Wiener Zeitung Der Tag an, bevor sie ab Herbst 1925 für die Neue Freie Presse (NFP) als Korrespondentin über Gerichtsfälle, Mode, Kunst und Kultur aus Paris berichtete, eine Tätigkeit, die sie bis zur Einstellung der Zeitung im Januar 1939 ausübte. In ihren Berichten aus dem Gerichtssaal wusste sie der Schriftstellerin Martina Wied zufolge das »psychologisch Wesentliche, das zum Verbrechen geführt hatte, mit intuitiver Sicherheit herauszuschälen und darzustellen wie ein sauber vorgerichtetes anatomisches Präparat«. Janstein ließ die »große Scheidewand … zwischen dem bürgerlich normalen und dem straffällig gewordenen Menschen« durchsichtiger werden. Sie gab den von der Gesellschaft Ausgeschlossenen und Stimmlosen, insbesondere den Frauen, eine Stimme. Sozialkritisch schrieb Janstein über die Schattenseiten auch des bürgerlichen Lebens: über Untreue, häusliche Gewalt und Prostitution. »Elisabeth Janstein wurde«, nach Überzeugung ihres Freundes und Schriftstellers Felix Braun, »angezogen von allem Geächteten«. Bereits 1932 positionierte sich Janstein politisch, als sie dem Kulturmagazin Der Querschnitt ein Plakat für Abrüstung aus Paris zur Veröffentlichung sandte. »Hass predigen, gegen andere Länder schreiben, Krieg gut heißen« kam für Janstein nicht in Frage.

Janstein berichtete für die NFP von der Weltausstellung in Brüssel 1935 sowie der Berliner Funkausstellung 1937. Allenthalben wurden ihre Artikel über Politik, Gesellschaft und Kultur gelobt. In Anerkennung ihrer Arbeit wirkte sie zwischen 1934 und 1936 als Vizepräsidentin der Fédération Internationale des Journalistes. Nach dem sogenannten Anschluss emigrierte Janstein 1938 nach England. Als »Enemy Alien« (sinngemäß: Person aus dem feindlichen Ausland) wurde sie Ende August 1939 sechs Wochen lang inhaftiert. Danach ließ sie sich 1942 in Gloucesteshire nieder, wo sie ein Gefängnistagebuch verfasste, das unveröffentlicht blieb. Am 31. Dezember 1944 starb sie an den Folgen einer Operation in Winchcombe.