Huhn in Form

St. Quentin-en-Yvelines. Radrennfahrerin Lea Sophie Friedrich hat einen glänzenden Einstand in der Eliteklasse gegeben. Die vierfache Juniorenweltmeisterin aus Dassow belegte am Sonnabend beim Bahnradsport-Weltcup in Saint Quentin-en-Yvelines bei Paris im Sprintturnier den fünften Platz. In der 200-Meter-Zeitfahr-Qualifikation verbesserte die 18jährige ihre persönliche Bestzeit auf 10,738 Sekunden. »Ich hatte nicht erwartet, dass ich nach der Junioren-WM im August noch so eine Form habe. Aber ich wollte zeigen, dass die jungen Hühner auch was draufhaben«, sagte Friedrich, die am Freitag bereits zusammen mit Miriam Welte Platz fünf im Teamsprint belegt hatte. (dpa/jW)