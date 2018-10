Patrick Mahomes (l.) im Einsatz gegen Cameron Heyward von den Pittsburgh Steelers Foto: Charles LeClaire/USA TODAY Sports/REUTERS

Auf dem Weg zum absoluten Topspieler müssen auch Rückschläge verarbeitet werden. Woher sollen sonst die Lerneffekte kommen? Auf Patrick Lavon Mahomes II, Quarterback der Kansas City Chiefs, schien diese auf jede Sportart übertragbare Regel an den ersten fünf Spieltagen der neuen Saison der National Football League (NFL) nicht zuzutreffen.

Aus jedem ihrer ersten fünf Spiele gingen die Chiefs als Sieger hervor. Ihr junger Spielmacher pulverisierte dabei Rekord um Rekord: So gelang es dem 23jährigen aus Tyler, Texas, in seiner zweiten Profisaison als erstem Spieler an den ersten beiden Spieltagen gleich zehn Touchdown-Pässe zu werfen – im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers kam er auf sechs. Erst in der fünften Begegnung gegen die Jacksonville Jaguars warf er seine erste Interception (ein Pass, der zu einem Ballverlust führt).

Fans und Experten waren sich angesichts der überragenden Leistungen schnell einig: Patrick Mahomes ist der kommende Superstar der NFL. So spektakulär wie der Mann mit dem Lockenkopf und dem charakteristischen Stirnband hat sich selten ein Spieler in die beste Football-Liga der Welt eingeführt. Folgerichtig bekam er den Spitznamen »Showtime« verpasst.

Aufgrund dieser Superlative und seines Alters erwarteten viele, in der Partie gegen die New England Patriots vergangenen Sonntag Zeuge einer Wachablösung zu werden. Denn Mahomes traf hier auf Tom Brady, der als der vielleicht beste Quarterback aller Zeiten gilt und trotz seiner mittlerweile 41 Jahre immer noch Topleistungen bringt – erst in der vorigen Saison führte er sein Team erneut in den Super Bowl, den die Patriots im Jahr davor zum fünften Mal mit Brady gewonnen hatten.

Es kam anders. »Wir wollen immer gewinnen. Aber du kannst nicht jedes Spiel gewinnen«, sagte Mahomes nach der 43:40-Niederlage gegen Brady und seine Patriots. Da war er also doch: der erste Rückschlag für das Jahrhunderttalent. Ein Ende des Hypes um Mahomes ist aber nicht in Sicht – denn dafür war seine Leistung einfach zu gut: Auch gegen die Patriots gelangen ihm vier Touchdown-Pässe, zudem warf er im fünften Spiel in Folge über 300 Yards – eine beeindruckende Statistik. In der ersten Halbzeit jedoch ging ihm sichtlich die Leichtigkeit der letzten Wochen ab. Vielleicht hat er zum ersten Mal den Druck gespürt, hier gegen den besten Quarterback und das beste Team der letzten 15 Jahre antreten zu müssen.

Zudem betrachtet ihn eine ganze Stadt, ja eigentlich der ganze Bundesstaat Kansas als eine Art Heiland, als Versprechen auf kommende Super-Bowl-Siege. Denn die Chiefs qualifizierten sich die letzten Jahre zwar immer für die Playoffs, in den entscheidenden Momenten versagten sie jedoch zumeist. Den Super Bowl gewannen sie erst ein einziges Mal, und das war 1969. Mahomes soll das nun ändern, und das Franchise in eine goldene Zukunft führen. Sein sportliches Talent wurde ihm in die Wiege gelegt, sein Vater Pat Mahomes ist ein ehemaliger Baseball-Profi. Auch der Filius zeigte großes Talent für diesen Sport, entschied sich dann aber für Football.

Von den Chiefs wurde er an zehnter Stelle im vorjährigen Draft, der jährlichen Verteilung der besten Talente, ausgewählt. Während seiner ersten Saison saß er die meiste Zeit noch auf der Ersatzbank, sollte erst einmal lernen. Chiefs-Coach Andy Reid machte im Vorfeld der neuen Saison jedoch schnell deutlich, dass er ab sofort auf Mahomes setzen wird. Kein schlechter Schachzug.

Nach dem Ende des Spiels gegen die Patriots machte sich Brady mit schnellen Schritten auf den Weg zu Mahomes, um ihn zu seiner Leistung zu beglückwünschen. Für viele wirkte dieses Bild wie eine Art Übergabe.