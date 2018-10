Keine Erfolgsgeschichte

Neues Idol, alte Probleme: Unterstützer des neuen ANC-Chefs Cyril Ramaphosa im Januar 2018 kurz vor dessen Aufstieg zum Präsidenten Foto: Siphiwe Sibeko/REUTERS

Eine Bestandsaufnahme des politischen, sozialen und ökonomischen Zustandes der Länder im Süden Afrikas bildet den Schwerpunkt im Oktoberheft der Zeitschrift Welttrends. Ganz eindeutig sei es nicht, schreibt Chefredakteur Raimund Krämer im Editorial, ob man hier besser von »Stagnation« oder von »Aufbruch« spreche – auch wenn die Präferenz für letzteren vielleicht nur auf einem »Fünkchen Hoffnung« gründe.

Roger Southall hat sich die jüngsten Entwicklungen bei den »regierenden Befreiungsbewegungen« in Angola, Mosambik, Namibia, Simbabwe und Südafrika angesehen. Die hätten alle zusammen mit wirtschaftlichen Misserfolgen, der wachsenden Unzufriedenheit der Bevölkerung, einer Entfremdung der Jugend und internen Fraktionierungen zu kämpfen. Es sei fraglich, ob ihre Reform im Sinne der ständigen »Erneuerungsversprechen« gelingen könne. Der neue südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa zum Beispiel könne sich im ANC erkennbar nicht gegen die Fraktion seines Amtsvorgängers Jacob Zuma durchsetzen, die augenscheinlich ein schlechtes Wahlergebnis im Jahr 2019 und eine daraus resultierende Schwächung des Präsidenten anstrebe, um tiefgreifende Reformen zu verhindern. Zuma habe in seiner Amtszeit den ANC, den Staat und die Staatsbetriebe »in eine gigantische Patronage-Maschine zur Ausplünderung des Fiskus verwandelt«. In Angola sei es dem seit 2017 amtierenden Präsidenten João Lourenço nicht gelungen, das »Netzwerk zu zerschlagen, das die Dos-Santos-Familie über Jahre unterstützt und verteidigt hat«. Und in Namibia und Mosambik sei nach den Präsidentenwechseln eigentlich nur »Business as usual« zu beobachten.

Robert Kappel sieht Südafrika in die Krise »schlittern«. Die verfahrene Lage sei allerdings nicht einfach nur eine Spätfolge des Apartheidsystems. Die Präsidenten Nelson Mandela und Thabo Mbeki hätten zunächst eine durchaus ernsthafte und nicht völlig erfolglose Reformpolitik betrieben: »Allerdings wurde mit der neoliberalen Wende seit Ende der 1990er Jahre Abschied von inklusiven Wirtschaftsreformen genommen.«

Ein Fortleben des »Systems Mugabe« in Simbabwe konstatiert Rita Schäfer. Das sei vor allem ein »lukratives Geschäftsmodell«, an dem auch der neue Präsident Emmerson Mnangagwa festhalte. Auf dem Land, wo ein großer Teil der Bevölkerung lebt, hätten weiterhin die knapp 300 »Chiefs« das Kommando: Oft noch während der Kolonialzeit mit Sach- und Geldgeschenken korrumpiert, entscheiden sie bis heute über »Landzugang und Entwicklungsaktivitäten«. Der andere maßgebende Faktor sei der Sicherheits- und Militärapparat, dessen Vertreter Mnangagwa sei. Die Herrschaftsstrukturen seien dem des 1980 formell beendeten »rassistischen Siedlerregimes« somit gar nicht so unähnlich. (jW)