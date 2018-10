Nachschlag: Unterschätzte Gefahr

Die US-amerikanische UN-Botschafterin »Nikki« Haley, hier im Weißen Haus, zog bei einem Auftritt vor einem fundamentalistischen Thinktank so richtig vom Leder – doch der furchtlose Journalist Max Blumenthal hatte sich unter die Zuhörer gemischt Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

Warum legt »Nikki« Haley ihr Amt als UN-Botschafterin der USA nieder? Bereut sie womöglich, den Job übernommen zu haben? Kurz vor ihrer Ankündigung besuchte Max Blumenthal eine geheime Konferenz des »Councils for National Policy«, auf der sie eine Rede hielt. Wie es ihm gelang, an der Veranstaltung des Thinktanks teilzunehmen, in dem christliche Fundamentalisten versammelt sind, und was er dort erfuhr, erzählt der Journalist dem Internetsender The Real News. Ohne Scheu habe Haley ihre Ignoranz als Tugend verkauft, indem sie sich brüstete, vor ihrer Berufung nicht einmal gewusst zu haben, was die UNO überhaupt ist. Dann habe sie Begeisterungsstürme entfacht, als sie etwa damit prahlte, wie sie Hilfsgelder für Palästinenser soweit wie möglich beschnitten oder versucht habe, China mit der Androhung einer Invasion in Nordkorea zu erpressen – wohl mit Blick auf eine Präsidentschaftskandidatur, wie Blumenthal vermutet, der warnt, die von der religiösen Rechten ausgehende Gefahr nicht zu unterschätzen. (jt)