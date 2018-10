Das Ding durchziehen

Die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet will trotz der Absage der Stiftung Bauhaus Dessau an einem Konzert in der Stadt festhalten. »Es ist doch wohl klar, dass wir am 6.11. in Dessau spielen werden«, schrieben die Musiker am Wochenende auf ihrer Facebook-Seite. »Wir ziehen einfach unser Ding durch und werden uns von diesen Erbärmlichkeiten nicht einschüchtern lassen«, hieß es weiter. Wo der Auftritt stattfinden soll, ist aber noch unklar. Weil rechte Gruppierungen im Internet zum Protest gegen den Auftritt der linken Musiker aufgerufen hatten, untersagte die Stiftung ein Konzert der Band im Rahmen der Reihe »zdf@bauhaus«. (dpa/jW)