Mädchenkummer der besonderen Art

Unerträgliche Belastung: Lara (l. Victor Polster) leidet darunter, nicht als Mädchen leben zu können

Es ist selten, dass ein Kinofilm gleich mehrere schwierige Themen zusammen- und auf den Punkt bringt. Aber »Girl«, eine belgische Produktion und das Erstlingswerk des Regisseurs Lukas Dhont, schafft es, auf einfühlsame Weise sowohl die harte Profiausbildung im Ballett als auch das Erwachsenwerden einer jungen Frau, die im Körper eines Jungen geboren wurde, zu thematisieren.

Der Film spannt einen weiten Bogen: vom familiären und intimen Privatleben der Heranwachsenden über ihre Erfahrungen im Ballettsaal und in den Duschen bis zur Selbstfindung durch eine radikale, willensstarke Entscheidung. Eine klug-zurückhaltende Kameraführung ergänzt die sensible Regie, so dass die Hauptfigur und ihre Familie fassbar und lebendig erscheinen. Jugendfreie Filmaufnahmen schaffen es aufzuklären, ohne peinlich zu wirken. Und die Choreographien von Sidi Larbi Cherkaoui vermitteln das hinreißende Flair des Tanzens, auch wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen.

Lara, außerordentlich gespielt von Victor Polster, ist eine talentierte Ballettstudentin. Aber noch stärker als die Tanzkunst bewegt sie der Wunsch nach einer Geschlechtsangleichung. Sie sieht zwar schon aus wie ein Mädchen, wurde aber aus rechtlichen Gründen noch nicht vom Jungen zur Frau operiert. Und das belastet sie. Ihr Vater, Taxifahrer und von Arieh Worthalter so sportlich wie zärtlich gespielt, hält zu ihr und zieht, damit sie auf die Ballettschule gehen kann, mit ihr und dem kleinen Bruder nach Brüssel. Lara betreut den Bruder wie eine Mutter und gibt sich reif wie eine Erwachsene.

Die angehende Ballerina muss hart trainieren und proben. Sie erhält zusätzlich Einzelunterricht, aber die Jungsfüße passen nur schwerlich in die Spitzenschuhe. Mit eisernem Willen erträgt Lara blutende Zehen und die unermüdliche Arbeit trotz der Schmerzen. Sie wird mit Erfolg belohnt: Aus dem Probeunterricht auf Zeit wird feste Zugehörigkeit zur Ballettschule. Ihren Penis klebt sie sich derweil mühsam ab. Lehrer und Mitstudentinnen sind von Beginn an eingeweiht – es wurde per Abstimmung entschieden, dass Lara sich in der Mädchengarderobe umziehen darf. Ärzte kontrollieren Laras Hormonbehandlung.

Doch bei einem Ausflug ins Schwimmbad zwingen die Ballettmädchen Lara zu einem Akt der Selbstentblößung. Das hat Folgen: Zum Leistungsdruck kommt der Stress durch die Mobbing-Erfahrung. Lara, die zudem ihr erotisches Verhältnis mit einem Nachbarn nicht ausleben kann, bekommt Schlaf- und Essstörungen. Ihr Vater zwingt sie in eine Ruhephase. Doch sie entscheidet sich zu einem dramatischen Akt.

Sie ruft die Ambulanz an und meldet einen Notfall. Dann »entmannt« sie sich mit der Schere, wissend, dass sie infolge dessen verbluten kann. Sie wird gerettet, und ihr Vater hält im Krankenhaus ihre Hand. Selbstbewusst sehen wir Lara am Ende durch die U-Bahn-Gefilde schlendern: endlich glücklich. Ohne Worte fragt der Film, ob es richtig ist, dass Trans­sexuellen der Weg zur Operation sehr schwergemacht wird. In Deutschland ist zum Beispiel immer ein psychologisches Gutachten notwendig, was manche davon abhält, es zu versuchen. Schließlich handelt es sich nicht um eine Krankheit. Das zeigt auch »Girl«. Bei den Filmfestspielen in Cannes erhielt der Film den Queer Palm Award: völlig zu Recht.