Mazedoniens Parlament für Namensänderung

Skopje. Das Parlament in Mazedonien hat am Freitag abend in einer ersten von mehreren notwendigen Abstimmungen mit Zweidrittelmehrheit für die Umbenennung in »Republik Nordmazedonien« gestimmt. Mit der Namensänderung soll ein jahrzehntelanger Streit mit Griechenland beigelegt werden, wo es eine Region Mazedonien gibt. Die Einigung ist Voraussetzung dafür, dass die ehemalige jugoslawische Teilrepublik der EU und der NATO beitreten kann, was bislang von Athen blockiert wurde. (Reuters/jW)