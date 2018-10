Maduro lädt EU-Diplomaten ein

Caracas. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat am Sonnabend die Diplomaten der Europäischen Union eingeladen, das Land zu besuchen und die Demokratie der Bolivarischen Republik aus erster Hand kennenzulernen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini äußere sich über Venezuela, ohne das Land zu kennen, kritisierte er. »Besuchen Sie die Gemeinden, besuchen Sie das venezolanische Volk«, sagte er an Mogherini und die Botschafter der EU-Staaten in Caracas gerichtet. (Xinhua/jW)