Umweltschutz bleibt auf der Strecke

Für die Jumbos, gegen die Rehe: Der Wiener Flughafen Schwechat am 13. Februar 2016 Foto: CHRISTIAN BRUNA/EPA/dpa

In Wien ist am vergangenen Mittwoch die Beratung über einen Vorschlag der Regierung vertagt worden, der österreichischen Verfassung ein weiteres Staatsziel hinzuzufügen. Neben Umwelt- und Tierschutz, nachhaltiger Nutzung natürlicher Ressourcen und der Forschungsförderung sollte demnach ein Bekenntnis zum »wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort als Voraussetzung für Wachstum und Beschäftigung« in das Grundgesetz aufgenommen werden.

Da sich in der Vergangenheit Gerichte wiederholt auf die festgeschriebenen Staatsziele beriefen, sind diese weit mehr als floskelhafte Bekenntnisse. Die österreichische Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ will sich mit ihrem Vorstoß gegen Interventionen von Umweltschutzinitiativen absichern. Diese hatten in der Vergangenheit Großprojekte verzögern oder ihre Realisierung an Umweltschutzauflagen koppeln können.

Neu ist die Initiative der Exekutive nicht: Kaum mehr als ein Jahr ist es her, dass die damalige SPÖ/ÖVP-Koalition das Thema Wirtschaftswachstum als Verfassungsziel in die Diskussion einbrachte. Anlass war der Widerstand gegen den Bau einer dritten Landebahn am Flughafen Wien. Das Bundesverwaltungsgericht hatte dieses Projekt aufgrund der Unvereinbarkeit mit Österreichs Klimazielen untersagt. Wenige Monate später wurde der Entscheid, nach vorangegangener Imagekampagne der Flughafen Wien AG, vom Verfassungsgerichtshof gekippt. Eine Änderung der Magna Charta war damals allerdings wegen der Proteste aus der Bevölkerung zurückgezogen worden.

Vor wenigen Monaten flammte die Diskussion erneut auf. Die inzwischen oppositionelle SPÖ stellt sich mittlerweile strikt gegen eine Verfassungsänderung. Ein Staatsziel Wirtschaftswachstum würde andere, wie den Umweltschutz, »völlig unterlaufen«, haben die Sozialdemokraten bemerkt. Das wäre »ein äußerst fatales Signal«, hieß es in einer Presseerklärung der SPÖ-Parlamentsfraktion.

Damit wurde die viertstärkste Partei im Parlament, die wirtschaftsliberalen Neos, zum Zünglein an der Waage. Die Regierungskoalition braucht deren Stimmen, um die für eine Verfassungsänderung notwendige Zweidrittelmehrheit im Nationalrat zu erreichen. Nach anfänglicher Zustimmung haben die Neos am Mittwoch die Vertagung des Themas im Verfassungskonvent durchgesetzt. »Wir halten die Staatszielbestimmung Wirtschaft immer noch für sinnvoll«, so Klubobmann (Fraktionsvorsitzender) Nikolaus Scherak. Er pocht aber darauf, nicht nur von einem »wettbewerbsfähigen«, sondern auch von einem »nachhaltigen Wirtschaftsstandort« zu sprechen. Zustimmen wolle man nicht, solange das Kabinett anstrebe, Nichtregierungsorganisationen aus der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei Großprojekten auszuschließen.

ÖVP und FPÖ hatten vor zwei Wochen im Nationalrat eine weitere Gesetzesänderung eingebracht, nach der nur noch Initiativen mit mehr als 100 Mitgliedern an den Prüfungsverfahren teilnehmen dürfen. Dafür sollen diese ihre Mitgliederlisten mit Namen und Adressen offenlegen. Das schließe eine ganze Reihe aktiver Verbände aus, warnte Leonore Gewessler von der Umweltschutzorganisation »Global 2000«. Gewessler sprach von einem »Versuch der Einschüchterung der Zivilgesellschaft«. Einem Gutachten des Umweltdachverbands Ökobüro zufolge sind die Regierungsvorschläge im UVP-Verfahren nicht nur ein Verstoß gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung. Der Ausschluss einzelner Organisationen würde auch gegen Europa- und Völkerrecht verstoßen.