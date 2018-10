Vorbeben in Hessen

Keine Hoffnung am Horizont: Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (r.) vor Beginn eines TV-Duells im Hessischen Rundfunk Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Am kommenden Sonntag wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Die Abstimmungsergebnisse werden nicht nur in Wiesbaden mit Spannung erwartet. Bestätigt sich der aktuell in mehreren Prognosen angegebene Trend, könnte die Hessen-Wahl auch in Berlin ein politisches Erdbeben auslösen. Umfragen der Meinungsforschungsinstitute zufolge droht den einstigen »Volksparteien« SPD und CDU nach Bayern auch bei der Wahl in Hessen eine schwere Niederlage. Damit könnten auch die Tage des amtierenden Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) gezählt sein. Bouffier, der seit der letzten Wahl gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen in Hessen regiert, gilt als Unterstützer der Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sollte er scheitern, würde dies einen weiteren Schritt in Richtung des Endes der Ära Merkel bedeuten. Ein sich bereits abzeichnendes schlechtes Ergebnis für die Sozialdemokraten um ihren Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel würde den Druck auf die Bundes-SPD und die bereits seit ihrem Start äußerst fragile »große Koalition« überdurchschnittlich erhöhen.

Den aktuellen Umfragen im Auftrag von ARD und ZDF zufolge käme die hessische CDU derzeit nur auf 26 Prozent der Stimmen. Noch schlechter sieht es für die SPD aus, die nur noch zwischen 20 und 21 Prozent auf sich vereinen könnte. Damit würden sich die Absetzbewegungen der Wähler von den Parteien der Regierung in Berlin fortsetzen. Die prognostizierten Ergebnisse wären nicht nur die schlechtesten der hessischen Christdemokraten sei den 1960er Jahren, für die dortige SPD wäre es sogar der niedrigste Wert überhaupt. Als Gewinner des Urnengangs zeichnen sich hingegen – wie bereits zuvor bei der Bayern-Wahl – Bündnis 90/Die Grünen um ihren Spitzenkandidaten, den amtierenden hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, ab. Seine Partei liegt aktuell bei knapp 20 Prozent. Die rechte AfD würde erstmalig mit rund zwölf Prozent der Stimmen in den Landtag einziehen. Die Linke könnte mit einem stabilen Ergebnis von acht Prozent den Wiedereinzug problemlos meistern. Außerdem vertreten wäre die FDP, die derzeit mit einem Wahlergebnis von acht bis neun Prozent der Stimmen gehandelt wird.

Rechnerisch möglich wären aktuell ein Regierungsbündnis aus CDU, Grünen und FDP oder eines aus SPD, Grünen und Linkspartei. Bei letzterem könnten die Grünen eventuell sogar die Führung übernehmen, falls die Grünen am Ende besser als die SPD abschneiden, was vielfach für wahrscheinlich gehalten wird. Dann würde Tarek Al-Wazir seinen bisherigen Koalitionspartner Volker Bouffier als Ministerpräsident ablösen. Dieser reagierte am Freitag mit den altbekannten Reflexen eines »kalten Kriegers« und bezeichnete ein mögliches »Linksbündnis« am Freitag im ARD-»Morgenmagazin« als »Katastrophe«.

Foto: Grafik: jW

Während die Grünen in ihren Umfragewerten schwelgen, übt sich die SPD schon jetzt in Schadensbegrenzung. So versuchte die hessische SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser – mehr schlecht als recht –, sich unbeeindruckt von den schlechten Umfragewerten ihrer Partei zu zeigen. Sie kündigte an, dass die SPD weiterhin auf ihre politischen Kompetenzen konzentriert sei, und nannte mit Wohnen und Bildung ausgerechnet die Politikfelder, die für das Versagen der Sozialdemokraten beispielhaft sind. Erfreut über den prognostizierten Wiedereinzug in den hessischen Landtag zeigt sich die Partei Die Linke. Der »Höchstwert von acht Prozent« bestätige »unseren Kurs für ein sozialeres und gerechteres Hessen (…) und motiviert uns auf der Zielgeraden«, erklärte Jan Schalauske, Landesvorsitzender der Partei und neben Janine Wissler deren Spitzenkandidat, am vergangenen Freitag. Die aktuellen Zahlen seien »aber auch die Quittung für das Versagen und die Handlungsunfähigkeit der ›großen Koalition‹ in Berlin«, konstatierte er. Während Annalena Baerbock, Parteivorsitzende der Grünen, am Freitag einmal mehr klarstellte, dass ihre Partei in alle Richtungen koalitionsfähig und die Zeit der politischen Lager endgültig vorbei sei, schlossen auch die Linken eine künftige Kooperation in Hessen nicht aus. »Uns ist doch egal, wie der Ministerpräsident heißt«, stellte Ulrich J. Wilken, hessischer Linke-Abgeordneter und Vizepräsident des Landtags, am Freitag auf jW-Anfrage fest. Schließlich sei die Herausforderung nach zwei Jahrzehnten CDU-Regierung in unterschiedlichen Konstellationen, endlich »wieder zu einer fortschrittlichen Politik zu kommen«.

Worin diese konkret bestehen würde, weiß Wilken: »Wir müssen bezahlbare Wohnungen schaffen, den ÖPNV ausbauen und für alle bezahlbar machen – bis hin zum Nulltarif –, einen landesspezifischen Mindestlohn einführen, die Kinderarmut bekämpfen, den Überwachungsstaat – Stichwort ›Staatstrojaner‹ – eindämmen und den Geheimdienst abschaffen.« Dafür stehe Die Linke – »auch bei einer eventuellen Regierungsbeteiligung«.