Hunderttausende in London gegen »Brexit«

London. Etwa 700.000 Menschen haben nach Veranstalterangaben am Sonnabend in London gegen den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens demonstriert. Die Polizei gab keine offizielle Schätzung ab. Aufgerufen zu dem Marsch hatte die Kampagne »People’s Vote«, die ein zweites Referendum über den »Brexit« durchsetzen will. Premierministerin Theresa May lehnt ein solches strikt ab. Sie steht unter Druck, weil die Verhandlungen mit Brüssel in einer Sackgasse stecken. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich London ohne Abkommen von der EU trennt. (dpa/jW)