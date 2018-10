Terror gegen Wähler in Afghanistan

Dschalalabad. Auch der zweite Tag der Parlamentswahlen in Afghanistan ist von Gewalt überschattet worden. Mindestens elf Zivilisten, unter ihnen sechs Kinder, starben am Sonntag bei einem Anschlag in der im Osten des Landes gelegenen Provinz Nangarhar. Bereits am Sonnabend hatten die aufständischen Taliban wegen der Wahlen 168 Angriffe durchgeführt, dabei starben Dutzende Menschen. In den Provinzen Kandahar und Ghasni wurde die Abstimmung aus Sicherheitsgründen verschoben. (Xinhua/jW)