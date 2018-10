Kitakrise hält an

Gut besucht: In Ballungszentren platzen die Einrichtungen aus allen Nähten Foto: arifoto UG/ZB/dpa

Trotz Investitionen von Bund und Ländern in den Ausbau von Kindertagesstätten bleibt die Suche nach einem Kitaplatz für Eltern von unter Dreijährigen schwierig. In der Bundesrepublik fehlen aktuell 273.000 Plätze für diese Altersgruppe, wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf Zahlen des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln vorab exklusiv berichtete. Das entspreche einer Betreuungslücke von 11,6 Prozent. 2017 hatten dem Bericht zufolge noch 279.000 Kitaplätze für unter Dreijährige gefehlt, was einer Lücke von 12,1 Prozent entsprach.

Als Grund dafür, dass der Mangel kaum kleiner geworden ist, werden steigende Geburten- und Zuwandererzahlen genannt. Außerdem gebe es immer mehr Eltern, die sich einen Kitaplatz für ihr Kind wünschten. »Die Kommunen müssen sich darauf einrichten, dass sie in zehn Jahren für alle Kinder ab zwei Jahren eine Betreuung anbieten müssen«, sagte IW-Familienpolitikexperte Wido Geis-Thöne dem Springer-Blatt. Seit August 2013 haben Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bundesweit Anspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz.

Der Mangel an Kitaplätzen könnte sich dabei in den nächsten Jahren wegen fehlenden Personals noch dramatisch vergrößern. Laut IW werde es 45 Jahre dauern, bis genügend Kitaplätze vorhanden sind, wenn der Ausbau im bisherigen Tempo weitergehe. Das Bündnis »Kitakrise Berlin« kommentierte am Sonntag auf Twitter, dies seien »dann wohl gute Nachrichten für die Kinder unserer Kinder«.

Das Statistische Bundesamt hatte kürzlich mitgeteilt, dass immer mehr Eltern ihre Kleinkinder in eine Kita schicken: 789.600 Kinder unter drei Jahren besuchten demnach zum Stichtag 1. März 2018 in der BRD eine Tageseinrichtung. Das sind rund 27.200 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Den Statistikern zufolge gab es Anfang März bundesweit 55.933 Kindertageseinrichtungen, 640 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Bei den unter Dreijährigen sind es der Statistikbehörde zufolge vor allem Zweijährige, die in einer Kita betreut werden: Von ihnen besuchten im März 2018 knapp 63 Prozent eine Einrichtung. (dpa/jW)