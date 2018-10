Nicht mehr zugänglich: Gedenkstele in der Chausseestraße Foto: Matthias Reichelt

In Berlin gibt es noch einige Denkmäler zur Erinnerung an Karl Liebknecht. Seine Anwaltskanzlei befand sich in der Chausseestraße 121. Hier trafen sich Silvester 1916 die Delegierten des Spartakusbundes zur ersten »Reichskonferenz«. Ein Hinweis findet sich nicht an dem heute dort stehenden Gebäude und leider ist auch die Gedenkstele im Garten nicht mehr zugänglich. Beim Bau des neuen Hauses auf dem Grundstück hielt man das für vernachlässigbar. Nur, wenn man sich durchklingelt, kann man den drei Meter hohen Stein bewundern. Auf ihm steht ein Teil des berühmten letzten Artikels von Liebknecht in der Roten Fahne vom 15. Januar 1919, erschienen, als er schon tot war, die Worte wurden an Festtagen der Arbeiterbewegung oft mitreißend rezitiert: »Spartakus, das heißt Feuer und Geist, das heißt Seele und Herz, das heißt Wille und Tat der Revolution des Proletariats.«

Nicht versteckt, aber etwas unauffällig ist der leere Denkmalsockel auf dem Potsdamer Platz/Stresemannstraße vor einer Filiale der Kaffeekette Balzac. Auf ihm beabsichtigte die DDR 1951, eine Bronzefigur zur Erinnerung an Karl Liebknecht aufzustellen, der am 1. Mai 1916 den versammelten Kriegsgegnern zugerufen hatte: »Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!« Er wurde sofort von Gendarmen abgeführt. Was für ein Kerl! Zuvor hatten seine rechtssozialdemokratischen Genossen ihn aus der Fraktion ausgestoßen.

Im Dezember 1914 hatte Liebknecht als erster und zunächst einziger Reichstagsabgeordneter gegen die Kriegskredite gestimmt. Vier Monate zuvor hatte er sich noch dem Fraktionszwang der rechten SPD-Mehrheit gebeugt. An alle diese Gemeinheiten der »Genossen« sollte man sich erinnern, wenn die Sozialdemokratie wieder einmal versucht, als Vertretung der Arbeiter ernstgenommen zu werden.

Ein dritter Gedenkstein für Liebknecht steht auf einer kleinen Gartenfläche Prenzlauer Allee Ecke Saarbrücker Straße. Hier war das ehemalige Gartenlokal der Bötzowbrauerei, während der Januarkämpfe ein Versammlungsort der Revolutionäre. Und dankenswerterweise gibt es noch die große Karl-Liebknecht-Straße im Bezirk Berlin-Mitte sowie eine Stele am Neuen See im Tiergarten, die an Liebknechts Ermordung erinnert. Sein Grab befindet sich in Friedrichsfelde in der Gedenkstätte der Sozialisten, ein 1926 eingeweihtes Grabdenkmal von Mies van der Rohe wurde von den Nazis abgerissen. Daran erinnert eine Gedenkplatte auf dem hinteren Teil des Friedhofes.