Da kommt etwas zu sich

»Konzentriert-orgiastisch gesteuerte Masse und Magie«: Teodor Currentzis Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Vieles, das wir hoffnungsfroh lodern sahen, fiel bald in sich zusammen. »Da hat sich« – von der Politik (wo die Geheimdienste ihre Rolle spielen) bis zur Kunst – »wieder einmal etwas totgesiegt«, sagt der Volksmund. So schien es Ende der 90er Jahre in der Klassik der historischen Aufführungspraxis zu gehen. Das Musizieren mit vom Aufkommen eines Musikmarkts nach der Französischen Revolution noch unberührten Barockinstrumenten hatte vor allem auf Tonträgern einen Triumphzug hinter sich. Aber um die Jahrtausendwende schien es damit vorbei. Das Publikum war mit alternativen CDs seiner Lieblingswerke auf Barockinstrumenten versorgt. Und die Veranstalter laden bis heute »Originalklangensembles« einfach nicht gern ein, weil sie in großen Sälen zu leise sind. Säle und Zuhörerinnenzahl müssten kleiner sein. Das schafft eine der Musik und den Menschen entgegenkommende Nähe – allerdings auch eine Shareholdern unerträgliche Rentabilitätsschwäche. Etwas so Wundervolles wie eine wirklich intime Kommunikation zwischen Musikern, Instrumenten und Zuhörern wird es erst geben, wenn wir die Shareholder vom Hals haben.

Solange sie noch da sind, tröstet die Feststellung, dass immer mehr moderne Orchester sich dem Stil zuwenden, der auf alten Instrumenten entstanden ist. Die Streicher verzichten aufs kurrente Dauervibrato und setzen sich damit der Notwendigkeit aus, etwas Neues an dessen Stelle zu setzen. Der Klang wird durchsichtiger, interessanter und lebendiger. Die musikalische Form erschließt sich, unverkleistert, nicht verstellt durch aufdringliche Absichten eines eitlen Dirigenten, logisch, unbemüht.

Zwei Beispiele. Der ungarische Dirigent Adam Fischer hat bisher kaum Aufnahmen mit Barockorchestern vorgelegt. Die Begegnung mit Philosophie und Praxis Nikolaus Harnoncourts hinterließ in ihm gleichwohl tiefe Spuren. Auf einer neuen CD beschäftigte sich Fischer nun mit Gustav Mahlers 3. Sinfonie, und das Ergebnis macht staunen. Gerade bestritt Teodor Currentzis mit dem Werk auf atemberaubende Weise sein Antrittskonzert beim SWR-Orchester (darüber schrieb Berthold Seliger in jW vom 6./7. 10.2018). Mahlers Werke sind »Kapellmeistermusik« im besten Sinn. Als berufslebenslanger Dirigent kannte sich Mahler mit den Klang­nuancen großer Orchester besser aus als Beethoven oder Brahms. Begabte Interpreten gewinnen in seiner Musik aus dem Klang einzelner Instrumente und Instrumentalgruppen eine Fülle von Anregungen. Currentzis setzt auf konzentriert-orgiastisch gesteuerte Masse und Magie, Fischer auf kammermusikalische Übersicht; noch im Gewaltigen ist bei ihm alles einzeln erkennbar. Beide auf eigenen Wegen kommen bei Mahler an. Zwei großartige Aufführungen.

Ein weiteres Beispiel liefert aktuell der frühere Barockgeiger und jetzige Orchesterleiter Andrew Manze mit der NDR-Radiophilharmonie Hannover. Verglichen mit Beethoven als dem fürs 19. Jahrhundert geltenden Maß aller Dinge, erscheint Felix Mendelssohn Teilen der Fachwelt immer noch als Klassizist. Manze korrigiert den dahinterstehenden Klassizismusbegriff, indem er etwa Mendelssohns beliebte 4. Sinfonie (»Italienische«) von brav jauchzender Marmor-Romantik befreit. Ihr berühmter Anfang klingt bei ihm einfach nach heller Lebenslust. Auch Mendelssohns Schmerzenskind, die »Reformations-Sinfonie« Nr. 5 – bei Manze klar und kraftvoll wie der gegenwärtige Herbst.

Es war offenbar weniger die sich erschöpfende Folge begeisternd neuer Sichtweisen auf altbekanntes Repertoire, die die historische Aufführungspraxis so erfolgreich werden ließ. Currentzis hat nicht nur mit Mozarts Opern und Rameaus Orchestermusik auf den alten Instrumenten seines Ensembles Music Aeterna Aufsehen erregt. Er hat sich auch Strawinskys »Sacre« radikal neu erarbeitet, live habe ich ihn in Hamburg mit einer grandiosen Aufführung von Berios »Coro« erlebt. Und Adam Fischer reüssierte nicht nur mit historisierenden Aufnahmen der Haydn-Sinfonien. Er ist auch ein außergewöhnlicher Wagner-Dirigent in Bayreuth, ein Verdi- und Puccini-Interpret in Mailand und anderswo.

Jede Epoche schafft sich ungewöhnliche, dem Zeitgeist entsprechende Sichtweisen auf alte und nicht ganz so alte Werke. Was sich derzeit in bedeutenden Teilen der Klassikszene tut, ist nach meinem Eindruck aber keine Frage des Stils oder eines vermeintlichen »Originalklangs«. Unabhängig von den verwendeten Instrumenten kommt da etwas zu sich, ein auch theoretisch gründlich vorbereitetes, diszipliniertes und dabei leidenschaftliches, so verantwortungs- wie geschichtsbewusstes Musizieren; man könnte es mit Hegel keck die historisch-dialektische Aufführungspraxis nennen. Das Schöne daran: Auch die Grenzen zwischen alter, neuer und überhaupt guter Musik entlarvt sie als konventionellen Unsinn. Also weg mit den Grenzen.