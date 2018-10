Liebesentzug des Tages: Björn Höcke

Pipi in den Augen? Bestimmt nicht Foto: Christian Charisius/dpa

Es ist schon erstaunlich: Die letzten Tage haben den Kosmos von Björn Höcke ziemlich durcheinandergewirbelt. Da sagte der Thüringer AfD-Landeschef am vergangenen Samstag in Arnstadt doch Sätze wie: »Wir haben mit der NPD nichts zu tun« und »Pegida bleibt für uns ein natürlicher Verbündeter, mit Thügida haben wir nichts zu tun«. Der Plan, den Verfassungsschutz auf Abstand und konservative Wähler bei der Stange zu halten, wurde dann allerdings Anfang der Woche schon wieder durchkreuzt. Ausgerechnet von einem Parteirichter, der mit dafür gesorgt hatte, dass Höcke nach seiner »Denkmal der Schande«-Rede weiter in der AfD bleiben konnte, tauchten kompromittierende Bilder auf. Der Mann hatte sich, stolz wie Bolle, unter anderem mit Hakenkreuztischdecke und vor Hitlers Geburtshaus ablichten lassen. Björn Höcke, der noch damit beschäftigt war, sich nach seiner Rede vom Wochenende den Mund auszuwaschen, ließ umgehend eine Distanzierung über seinen Landessprecher verbreiten.

Um die Inlandsgeheimdienstler endgültig auf die falsche Fährte zu locken, muss nun das genügen, was sich an diesem Sonntag in Höckes Wahlheimat Bornhagen abspielen soll: Eine dreistündige Demonstration von »Thügida« rund um den vertrauenerweckend tätowierten David Köckert. Diese richtet sich gegen den, so heißt es im Aufruf, »ein oder anderen eventuell fehlgeleiteten Lehrer und/oder BRD-Politiker«. Ja richtig, Rechte gegen den Rechten. Man wolle dem nicht namentlich Genannten »den Spiegel vorhalten und zur Besinnung verhelfen«. Neonazis, lasst euch sagen, das ist nicht nötig. Höcke ist auf dem rechten Weg und immer noch der, der 2010 auf Dresdens Straßen mit euch »Wir wollen marschieren« gebrüllt und die »dämliche Bewältigungspolitik« nach ’45 gegeißelt hat. Auch wenn es gerade nicht so scheinen mag, er hat euch lieb. Ganz sicher.