Kampagne gegen das Tabu

Infolge neuer, im Rahmen der »Me Too«-Debatten öffentlich gewordener Fälle von sexualisierter Gewalt hat der indische Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten, Mobashar Jawed Akbar, am Dienstag seinen Rücktritt eingereicht. Ihm wurde innerhalb von zwei Wochen von mehr als zwanzig Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen, unter anderem von der bekannten Journalistin Priya Ramani.

Akbar ist eine prominente Persönlichkeit in Indien, er war jahrzehntelang Journalist und Redakteur bei wichtigen, im ganzen Land erscheinenden Zeitungen. In den letzten Wochen waren wieder vermehrt Männer aus dem öffentlichen Leben der Belästigung beschuldigt worden, darunter Journalisten, Bollywood-Schauspieler, Bestsellerautoren und namhafte Politiker.

Ausgelöst wurde die neueste Welle von Vorwürfen durch die Schauspielerin Tanushree Dutta. Während der Dreharbeiten zu einem Bollywood-Film im Jahr 2008 habe ihr Kollege Nana Patekar sie belästigt, das hat sie seit damals wiederholt gesagt. Ende September brachte sie die Anschuldigungen erneut vor, diesmal mit großer Resonanz.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte es an den indischen Universitäten eine Kampagne gegeben, in sogenannten sozialen Medien wurden Namen von Fakultätsmitgliedern veröffentlicht, die der sexualisierten Gewalt beschuldigt wurden – ein Erdbeben, aber es blieb auf die akademische Welt beschränkt. Die neue Kampagne hat ein viel breiteres Publikum erreicht. Einer der Gründe dafür ist, dass sie neben Politikern auch Schauspieler der indischen Bollywood-Filmindustrie betrifft, und die genießen in dem Land eine riesige Popularität.

Die tief verwurzelten patriarchalen Machtverhältnisse definieren in Indien sehr stark die Rolle der Frau. Vor allem im Arbeitsumfeld sind Übergriffe weitverbreitet. Das zu thematisieren ist ein Tabu. Dass die gegenwärtige Bewegung einen so großen Widerhall gefunden hat, ist daher um so bemerkenswerter. Sie wird jedoch sowohl von konservativer Seite als auch bestimmten feministischen Kreisen kritisiert. Die Konservativen, allen voran die regierende hindunationalistische Bharatiya Janata Party (BJP), bezeichnen die Anschuldigungen als Hexenjagd und als Streben nach individuellen Vorteilen. Noch sehr viel dreister als in Deutschland schieben sie Frauen die Schuld an der Gewalt zu.

Die Positionen progressiver Feministinnen ähneln der Kritik, die auch im Westen geäußert wird, sie sind der Bewegung dennoch grundsätzlich wohlgesinnt. Es geht unter anderem darum, dass die Kampagne sich weder mit den strukturellen Ursachen für die sexualisierte Gewalt befasst noch für die Masse der arbeitenden Frauen spricht, für die diese Alltag ist. So waren die Anklägerinnen in Bollywood bekannte Schauspielerinnen, die aber versäumt haben, auf die sehr viel schwierigere Situation der Tänzerinnen oder Nebendarstellerinnen hinzuweisen.

Das Problem zeigt sich deutlich an den Folgen der Beschuldigungen. Wie auch in Hollywood beschränkten sich die konkreten Maßnahmen darauf, dass man sich von einigen Bollywood-Stars und Produzenten und ihren Projekten distanzierte. Die Frage der strukturellen Gewalt gegen Frauen wurde so einer des »individuellen« Fehlverhaltens bestimmter Personen.

Trotz der berechtigten Kritik hat die »Me Too«-Bewegung aber eine Plattform geschafft, die es möglich macht, über sexuelle Belästigung zu reden, das Schweigen zu brechen. Und das ist ein großer Erfolg.