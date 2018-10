Kein Referendum

Kundgebung der russischen KP gegen die Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters am 26. September in Moskau Foto: Maxim Shemetov/REUTERS

Die Zentrale Wahlkommission Russlands hat am Mittwoch die Behandlung von Anträgen verschiedener Oppositionsparteien abgebrochen, die mit einem Referendum die beschlossene Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters doch noch verhindern wollten. Staatschef Wladimir Putin hatte die Gesetzesänderung am 3. Oktober unterschrieben, sie soll 2019 in Kraft treten.

Das Vorhaben der Regierung war während der Fußballweltmeisterschaft bekanntgegeben worden. Trotzdem kam es im Sommer wochenlang zu Diskussionen und großen Protestdemonstrationen gegen die Pläne, nach denen das Renteneintrittsalter für Männer um fünf Jahre und das der Frauen anfangs sogar um acht Jahre angehoben werden und damit bei 65 bzw. 63 Jahren liegen sollte. Für Aufregung sorgte vor allem die Tatsache, dass angesichts der niedrigen Lebenserwartung russischer Männer viele das Pensionsantrittsalter nicht mehr erleben werden. Nachdem sich in Umfragen eine überwältigende Mehrheit gegen die Erhöhung aussprach, kündigte Putin – der vor Jahren noch versichert hatte, es werde unter ihm nie zu einer Erhöhung kommen – Ende August an, das Frauen nicht mehr acht, sondern nur noch fünf Jahre später in den Ruhestand gehen sollten. Im September wurde das so geänderte Gesetz in der Duma beschlossen.

Seit Beginn der Debatte waren Rufe nach einem Referendum zu hören. Daraufhin stellte die Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, Ella Pamfilowa, im August eine solche Volksabstimmung im Frühling 2019 in Aussicht. Voraussetzung sei, dass sich die verschiedenen Initiativen, die bereits Fragen für ein Referendum eingereicht hatten, auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen würden. Unter den Antragstellern befanden sich allerdings sowohl die Kommunistische Partei (KPRF) als auch »Gerechtes Russland«, eine in den Medien oft als sozialdemokratisch bezeichnete Partei um Sergej Mironow. Um das Referendum durchzusetzen, wären zudem die Unterstützung durch Organe in mindestens 43 Regionen der 95 Subjekte umfassenden Russischen Föderation und Unterschriften von nicht weniger als zehn Prozent der dort Wahlberechtigten notwendig gewesen. Den Abbruch des Antragsverfahrens für das Referendum am Mittwoch begründete die Kommission allerdings mit Mängeln in den Anträgen. Die Angestellten der Kommission hätten in manchen Regionen bis in die Nacht hinein auf die Kommunisten gewartet, doch es seien immer wieder Fehler gemacht worden, erklärte Pamfilowa.

Damit sind wohl die letzten, ohnehin nicht großen Hoffnungen auf eine Abwendung der Pensionsreform gestorben. Und das, obwohl bei einer Umfrage Anfang September 77 Prozent der Teilnehmer erklärt hatten, bei einer solchen Abstimmung gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters votieren zu wollen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten Kritiker angemerkt, dass die Diskussion über das Referendum nur dazu dienen werde, die Opposition zu zermürben und ihr bürokratische Hürden in den Weg zu stellen. Der jetzige Ausgang bestätigt diese Befürchtungen. Marija Prusakowa, Chefin der kommunistischen Fraktion in der Region Altai, erklärte, dass mit dem bestehenden Referendumsgesetz eine erfolgreiche Beantragung schlichtweg unmöglich gewesen sei.

Die Aktionen im Sommer hatten bei vielen Linken Hoffnungen auf eine soziale Bewegung in Russland geweckt. Es zeigte sich jedoch, dass selbst ein gesamtgesellschaftliches Thema wie die sogenannte Pensionsreform nicht den langen Atem erzeugen konnte, den es für die Abwehr eines solchen Vorhabens gebraucht hätte.