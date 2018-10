SPD für Betriebsräte

In Hochform: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wirft sich kurz vor der hessischen Landtagswahl für die Beschäftigten von Fluggesellschaften in die Bresche Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Bislang dürfen Piloten und Flugbegleiter deutscher Luftfahrtunternehmen nur dann einen Betriebsrat gründen, wenn ein Tarifvertrag vorliegt, der das ausdrücklich vorsieht. Das schreibt der Paragraph 117 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) vor. Absatz 1 legt fest, dass das BetrVG grundsätzlich nur auf die »Landbetriebe« von Luftfahrtunternehmen anzuwenden ist. Für Beschäftigte im Flugbetrieb »kann«, so der Absatz 2, »durch Tarifvertrag eine Vertretung errichtet werden«.

Versuche, an dieser Regelung vorbei einen Betriebsrat zu bilden, enden regelmäßig vor Gericht – nur in sehr seltenen Fällen werden sie vom Management toleriert. Im April 2018 erwirkte zum Beispiel die Fluggesellschaft Sun Express beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main eine einstweilige Verfügung gegen eine geplante Betriebsratsgründung und berief sich dabei explizit auf den Paragraphen 117. Bei der für den wenig menschenfreundlichen Umgang mit ihren Angestellten bekannten Fluglinie Ryanair kämpfen Piloten und Flugpersonal aktuell für einen Tarifvertrag – der nach der Rechtslage eben auch die Voraussetzung für die Gründung eines Betriebsrates ist.

Allerdings scheinen die Tage des Paragraphen 117 in seiner bisherigen Form gezählt zu sein. Am Freitag kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Frankfurt am Main eine Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes an, die dem fliegenden Personal die Möglichkeit geben soll, auch ohne Tarifvertrag legal einen Betriebsrat zu gründen. »Eine Betriebsratsgarantie für die Luftfahrt wäre ein Meilenstein für die Rechte des Personals, zum Beispiel bei Ryanair«, sagte der Minister. Anwesend war auch der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske. Beide hatten zuvor mit Ryanair-Beschäftigten gesprochen – offenbar der Versuch, einen symbolischen Zusammenhang zwischen der geplanten Gesetzesänderung und der Situation der Beschäftigten bei der irischen Fluggesellschaft herzustellen.

Heil hielt Ryanair vor, die »Hoffnungen junger Menschen aus ganz Europa zu missbrauchen«. Der Tarifkonflikt bei der Fluglinie sei eben nicht nur eine Tarifauseinandersetzung – wäre das der Fall, würde sich die Politik heraushalten. Wer sich so benehme wie Ryanair, lege sich »mit der gesamten Regierung« an, sagte Heil. Ausbeutung dürfe »in Deutschland kein Geschäftsmodell sein«.

Verdi-Sprecherin Daniela Milutin zeigte sich im Gespräch mit jW erfreut über die Ankündigung des Ministers. Sie könne die geplante Anpassung des Betriebsverfassungsgesetzes und die Schließung der bislang bestehenden »Demokratielücke« nur begrüßen.

Unterstützung für Heils Ankündigung kam auch vom »Arbeitnehmerflügel« der Unionsparteien. Der Vorsitzende der »Arbeitnehmergruppe« der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Uwe Schummer, erklärte, die betriebliche Mitbestimmung sei »fester Bestandteil der gesellschaftlichen Kultur und die produktive Kraft des sozialen Friedens in unserem Land«. Unternehmen, die ihren Beschäftigten sowohl Tarifverträge als auch betriebliche Interessenvertretungen aktiv verweigerten, seien »rückwärtsgewandt«.

Der SPD-Spitzenkandidat bei der in zwei Wochen anstehenden hessischen Landtagswahl und stellvertretende Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel freute sich unterdessen über die Wahlkampfunterstützung aus dem Berliner Arbeitsministerium. Die SPD, versicherte Schäfer-Gümbel, wolle nun »ganz konkret« dafür sorgen, dass die Lage der Beschäftigten verbessert werde. »Radikalkapitalismus hat seine erbitterten Gegner in deutschen Arbeitnehmerrechten und deren Erfindern: Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten«, sagte er.

Der gewerkschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Pascal Meiser, nannte die »permanente Streikbehinderung« durch das Management von Ryan­air »nicht länger hinnehmbar«. Mit Blick auf die Änderung des BetrVG erklärte er, es sei Zeit, dass Arbeitsminister Heil »jetzt endlich reagiert« und mit einer eigenen Initiative den gleichen Weg einschlage wie die Partei Die Linke. Sollte sich Ryanair weiterhin »nicht an deutsches Recht und Gesetz halten«, müsse die Bundesregierung und dem Billigflieger die Start- und Landeerlaubnis entziehen«.