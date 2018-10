Anti-IS-Einsatz im ­Nahen Osten verlängert

Berlin. Der Bundestag hat das Mandat für den Bundeswehr-Einsatz gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) um ein Jahr verlängert. Gegen die Stimmen der gesamten Opposition votierte die Koalitionsmehrheit am Donnerstag für die Fortführung des Einsatzes, zu dem auch die Ausbildung irakischer Soldaten gehört. Die Bereitstellung von »Tornado«-Kampfflugzeugen zur Aufklärung in Syrien und im Irak sowie die Luftbetankung von Maschinen der internationalen Anti-IS-Koalition soll aber zum 31. Oktober 2019 beendet werden. Die aktuelle Obergrenze von 800 Soldaten, die in Jordanien und im Irak stationiert sind, bleibt bestehen. (dpa/jW)