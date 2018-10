Kamerascheue Drogenfahnder

Einzelne Mitglieder der Hamburger Einsatzkräfte zeigen sich deutlich souveräner (29.9.2010) Foto: Fabian Bimmer dpa/lno

In einer Zeit, in der polizeiliche Befugnisse erweitert werden und die Justiz kaum noch vor Übergriffen der Polizei schützt, drehen die Aktivisten von »Copwatch« den Spieß um. Sie beobachten (engl.: »watch«), filmen und fotografieren polizeiliches Handeln, machen Übergriffe öffentlich. Das bleibt allerdings nicht folgenlos. Und so steht in Hamburg seit Mittwoch die Aktivistin S. wegen einer Copwatch-Aktion vor Gericht.

Copwatch ist in Hamburg vor allem auf St. Pauli aktiv, wo die »Taskforce Drogen« der Polizei seit April 2016 afrikanische Kleindealer verfolgt, aber auch »People of Colour« (nichtweiße Menschen), die sie für Drogenhändler hält. Weiße Unterstützer werden ebenfalls anlasslos kontrolliert. Die Beobachtergruppe bedient sich unter anderem satirischer Mittel. Im Verfahren vor dem Amtsgericht Hamburg geht es um eine Aktion, die Beamte der Taskforce mit selbstgebastelten Papp-Pferden persiflierte. Die Darbietung wurde dokumentiert, Bilder beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. Einer der abgebildeten Beamten zeigte die Aktivistin S. an, deren Personalien festgestellt worden waren.

Die Organisation war 1990 im kalifornischen Berkeley von der Aktivistin Andrea Pritchett gegründet worden, um unrechtmäßiges Verhalten gegenüber Obdachlosen zu dokumentieren. Die massenhafte Verbreitung von Smartphones und die zunehmende Gewalt der Polizei vor allem gegen schwarze US-Amerikaner, wie die Tötung an Eric Garner in New York im Juli 2014, machten aus der zunächst lokalen Initiative eine nationale Bewegung. Mittlerweile gibt es auch in der Bundesrepublik erste Gruppen, so in Frankfurt am Main und Hamburg.

Das Verfahren habe grundsätzliche Bedeutung, erläuterte Verteidiger Lino Peters bereits am Mittwoch gegenüber jW. Denn es gelte zu klären, ob polizeiliche Maßnahmen von der Öffentlichkeit überhaupt dokumentiert und damit auch kontrolliert werden dürften. Peters berief sich in seinem Vortrag vor Gericht auf die Paragraphen 23 und 33 des Kunsturhebergesetzes, wonach Einsatzkräfte regelmäßig als »Personen der relativen Zeitgeschichte« zu sehen sind. Die Verwendung der Bilder von Polizisten sei straffrei, wenn es »um Einsätze geht, die Aufsehen erregten oder pflichtwidrig sind«, erklärte der Verteidiger.

Peters übte vor Gericht schwerwiegende Kritik an der Taskforce. Die Hamburger Polizei führe einen »Scheinkrieg« gegen den Drogenhandel, vor allem den mit Cannabis. Gegen schwarze Bewohner von St. Pauli oder generell Passanten werde ebenso »rücksichtslos, willkürlich und rechtswidrig« vorgegangen wie gegen Unterstützer. Der Verteidiger verwies auf die Razzia im Juli 2016, bei der 260 Beamte, darunter mit Maschinenpistolen ausgerüstete Sondereinheiten, das Wohnprojekt »Plan B« gestürmt hatten. Zeugen wurden am Mittwoch nicht mehr verhört, die Verhandlung wurde vertagt.