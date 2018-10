Das Freihandelsabkommen der EU mit Vietnam ist abgenickt: Weltwirtschaftsforum in Hanoi (September 2018) Foto: Bullit Marquez/AP/dpa

Freihandel ist ein wichtiges Thema beim Asem-Gipfel in Brüssel gewesen – und das nicht nur in propagandistischer Absetzung gegenüber den USA. Schon am Mittwoch hatte die EU-Kommission – gezielt als Signal für den Gipfel – das Freihandelsabkommen der Union mit Vietnam abgenickt, auf das sich beide Seiten im Sommer geeinigt hatten. Am Freitag nachmittag sollte dann das Freihandelsabkommen mit Singapur offiziell unterzeichnet werden. Den beiden Verträgen wird in Brüssel durchaus einige Bedeutung beigemessen.

Weshalb? Nun, ein Ausbau der Handelsbeziehungen zu den zehn Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN steht schon lange auf der Wunschliste Berlins und der EU. Zum einen verzeichnen einige ASEAN-Staaten ein rasantes Wachstum und gelten als höchst attraktive Märkte; »dort spielt die konjunkturelle Musik – heute und sicher auch morgen«, äußerte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, kurz vor dem Asem-Gipfel. Zum anderen können sie womöglich dazu beitragen, Chinas Macht zu beschränken. Wenig macht das so deutlich wie die Tatsache, dass die Hälfte von ihnen mit Beijing im Streit um Inseln und Inselgruppen im Südchinesischen Meer liegt. Weil die ursprünglichen Pläne der EU, ein Freihandelsabkommen mit ASEAN insgesamt zu schließen, an zahlreichen Widerständen vor allem auf seiten der südostasiatischen Staaten scheiterten, ging Brüssel im Jahr 2010 dazu über, Verträge mit einzelnen Ländern auszuhandeln. Die Abkommen mit Singapur und Vietnam, die im kommenden Jahr in Kraft treten sollen, sind die ersten davon. Als günstig gilt in Brüssel, dass Singapur – eine bedeutende Handelsdrehscheibe – und Vietnam die größten Handelspartner der EU in Südostasien sind.

Die deutsche Wirtschaft gibt sich damit jedoch noch nicht zufrieden. »Perspektivisch sollten die einzelnen Abkommen zu einem umfassenden EU-ASEAN-Abkommen ausgebaut werden«, fordert Eric Schweitzer. Tatsächlich ist Brüssel längst damit befasst. Verhandlungen laufen inzwischen, wenngleich noch eher schleppend, mit den Philippinen und mit Malaysia. Gespräche mit Thailand, die 2014 wegen des Militärputschs in Bangkok auf Eis gelegt worden waren, sollen Berichten zufolge demnächst wiederaufgenommen werden. Und: Die EU hat längst auch wieder – so wie es sich etwa der DIHK wünscht – ein Freihandelsabkommen mit ASEAN im Blick. Einfach wird die Sache sicherlich nicht. Dass es gelungen ist, mit den ökonomischen Schwergewichten Singapur und Vietnam Vereinbarungen zu schließen, verbessert die Chancen jedoch. Jedenfalls ist die EU ihrem Ziel, sich im südostasiatischen Umfeld der Volksrepublik China festzusetzen – insbesondere auch in den Anrainerstaaten des Südchinesischen Meers –, mittlerweile ein ganzes Stück näher gekommen.