Das höchste Gut

Kaum Zeit zur Regeneration: Holger Glandorf (M.) kritisiert die Spieltaktung der Handballliga Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Protest wird lauter, der Ton rauher: Der Konflikt um die Überbelastung im deutschen Handball zwischen Profis und Funktionären spitzt sich zu. Während Exweltmeister Holger Glandorf und Nationalspieler Patrick Wiencek die Kritik von Spielerseite erneuert und auch Lösungsvorschläge aufgezeigt haben, versucht der Deutsche Handballbund (DHB) zu beschwichtigen. »Die Spieler sind unser höchstes Gut. Das gilt sowohl für die Vereine als auch für die Nationalmannschaft«, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober dem sid. Man müsse den Dialog weiterführen. Die neuerlichen Schlagzeilen können ihm nicht gefallen, keine drei Monate vor der Heim-WM sorgt der alte Streit über den straffen Terminplan für neuen Ärger.

Die Profis sorgen sich um ihre Gesundheit. Er sehe das größte Problem in der Sommerpause, sagte Rückraumspieler Glandorf vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt der Welt. Drei Wochen Urlaub seien »viel zu wenig, um richtig zu regenerieren«. Basketballprofis in den USA würden 80 bis 90 Spiele in der Saison machen, »aber die haben dann auch drei Monate Sommerpause«. Kreisläufer Wiencek vom THW Kiel kann sich unterdessen eine »Verkleinerung der Liga von 18 auf 14 Teams oder die Verringerung der Anzahl der Champions-League-Gruppenspiele« vorstellen. »Uns zu sagen, dass wir auf Geld verzichten sollen, ist lächerlich. Ich kann verstehen, dass einige Spieler keine Lust mehr auf die Bundesliga haben«, so Wiencek gegenüber der Sport-Bild.

Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann will davon nichts wissen: »Wenn die Belastung für einzelne Spieler zu groß ist, muss der Kader vergrößert und Spielzeit mehr verteilt werden (…). Zehn Spiele weniger bedeuten auch 30 Prozent weniger Geld. Es wäre zu kurz gedacht, wenn man sagt, es wäre falsch organisiert.«

Das Thema Überbelastung beschäftigt die Liga seit Jahren. Eine Verkleinerung des Wettbewerbs kommt für die meisten Bundesligisten allerdings nicht in Frage. Einer Verlängerung der Sommerpause, wie schon häufiger gefordert, steht der internationale Spielkalender mit Qualifikationsspielen auf Nationalmannschaftsebene im Weg. In der vergangenen Woche hatte Wienceks Kieler Teamkollege Hendrik Pekeler die Diskussion über die hohe Belastung im deutschen Handball mit einem vielzitierten Interview erneut angeheizt.